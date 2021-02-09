Для витягування вантажівок зі снігових пасток у Києві задіяні БТРи (фото, відео)

Київські поліцейські допомагають водіям долати наслідки негоди на дорозі

Під час ускладнення погодних умов у Києві правоохоронці несуть службу у посиленому режимі, аби запобігти заторам та потраплянню машин із людьми у снігові пастки. Для рятувальних заходів задіяна спецтехніка поліції Києва. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Внаслідок снігопаду та морозної погоди на окремих ділянках автошляхів столиці виникли снігові замети та ожеледиця, що ускладнило рух автотранспорту. Правоохоронці виїжджають на місця подій, де допомагають водіям витягати транспортні засоби зі снігових заметів та відбуксирувати їх на рівну ділянку дороги.

Для рятувальних заходів задіяні бронетранспортери, автомобілі та трактор.

Окрім цього, поліцейські допомагають розчищати сніг на території навчальних закладів столиці.

Як повідомлялося, вранці 9 лютого на столичних дорогах величезні затори.

Хоча упродовж ночі на столичних дорогах працювало 459 одиниць спецтехніки та 246 працівників у складі 39 бригад з ручного прибирання.

Вранці 9 лютого на Нивках пасажири штовхали автобус, який забуксував у снігу на дорозі.

З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.

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