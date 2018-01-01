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    Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини

    В урядовому кварталі сьогодні за порядком стежать 3,8 тис. силовиків
    Столична поліція значно посилила охорону правопорядку в урядовому кварталі, там чергують наразі близько 3,8 тис. силовиків. Втім, сутички біля будівлі парламенту таки відбулися, повідомив кореспондент «Главкома». [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Декілька мітингувальників запалили шини під стінами Верховної Ради України, і коли
    • Сьогодні, 11:23
    • Розсилка
    <p>Сутички біля Верховної Ради 16 січня&nbsp;</p> <p>Фото: Главком&nbsp;</p>

    Сутички біля Верховної Ради 16 січня 

    Фото: Главком 

    В урядовому кварталі сьогодні за порядком стежать 3,8 тис. силовиків

    Столична поліція значно посилила охорону правопорядку в урядовому кварталі, там чергують наразі близько 3,8 тис. силовиків. Втім, сутички біля будівлі парламенту таки відбулися, повідомив кореспондент «Главкома».

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    Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини
    Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини
    Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини
    Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини
    Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини
    Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини
    Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини
    Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини
    Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини
    Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини
    Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини
    Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини
    Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини
    Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини
    Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини
    Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини
    Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини
    Під Радою сталися сутички: мітингувальники підпалили шини
    Главком

    Декілька мітингувальників запалили шини під стінами Верховної Ради України, і коли правоохоронці та пожежники намагалися погасити вогонь, між ними та мітингувальниками сталися сутички.

    Наразі правоохоронці відтіснили мітингувальників та дали можливість пожежникам загасити палаючі шини.

    Як відомо, наразі у парламенті розглядають законопроект щодо реінтеграції Донбасу. У зв'язку з цим під будівлею Ради проходять мітинги. Крім того, на проїжджій частині вул. Грушевського, як і раніше, розташовується наметове містечко прихильників Михайла Саакашвілі, рух транспорту там перекрито.

    У поліції зазначили, що посилені наряди несуть службу також на зупинках транспорту і в метро. «Правоохоронці закликають учасників масових заходів, жителів і гостей столиці не порушувати закон, виконувати встановлені правила поведінки», - сказано в повідомленні прес-служби поліції. 

    Читайте також статтю: Реінтеграція чи узурпація. Що збираються ухвалити депутати?

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    Донбас Верховна Рада бійка закон протест напад
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