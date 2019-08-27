Підготовча депутатська група збереться сьогодні о 18:00



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Засідання підготовчої депутатської групи перенесли на вечір 27 серпня

Своє перше засідання Верховна Рада дев'ятого скликання планує провести 29 серпня

Заплановане на 12:00 вівторка, 27 серпня, засідання підготовчої депутатської групи перенесено на 18.00.

Про це журналістів поінформував новообраний народний депутат від партії «Європейська солідарність» Артур Герасимов, повідомляє Укрінформ.

«Через те, що тривають постійні дуже конструктивні консультації між представниками всіх фракцій парламенту і керівництвом підготовчої групи, і для цього треба додатковий час, сьогодні підготовча група відбудеться не о 12:00, як це оголошувалося, а увечері о 18:00», - зазначив Герасимов.

Як повідомлялося, до підготовчої депутатської групи були делеговані представники від партій, які під час позачергових парламентських виборів подолали п’ятивідсотковий бар’єр, а саме: «Слуга народу» - 17; «Опозиційна платформа - За життя» - 3; Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 2; «Європейська солідарність» - 2; «Голос» - 1.

Підготовчу депутатську групу Верховної Ради IX скликання очолив представник партії «Слуга народу» Дмитро Разумков, його перший заступник - представник «Слуги народу» Руслан Стефанчук, секретар - представник партії «Голос» Ярослав Железняк.

Раніше члени підготовчої групи вже затвердили предмети відання парламентських комітетів, порядок розміщення народних депутатів ВР IX скликання у сесійній залі, сценарій урочистого засідання Ради 29 серпня, а також тимчасову президію, склад лічильної комісії та перелік осіб, запрошених на урочисте засідання.

До слова, Верховна Рада може скоротити кількість нардепів на третину.

29 серпня планується оголосити про формування більшості, запустити всі парламентські комітети. Можливе також внесення кандидата на посаду прем'єрміністра, скорочення кількості нардепів.

За інформацією ЗМІ, цього дня планується розгляд «60-70 стрижневих законопроєктів». Серед них – про зняття недоторканності з народних депутатів, скорочення кількості парламентарів на третину – з 450 до 300. Можливий і розгляд законопроєкту про проведення місцевих виборів у Києві. Решту списку проєктів ще допрацьовують.