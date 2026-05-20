Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай спростував інформацію Reuters про таємну підготовку російських військових

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Китай спростував інформацію Reuters про таємну підготовку російських військових
Військові російської армії
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Пекін офіційно декларує нейтралітет у питанні російсько-української війни

Міністерство закордонних справ Китаю спростувало інформацію агентства Reuters про те, що на території Китайської народної республіки таємно готували російських військовослужбовців для подальшої участі у війні проти України. Пекін назвав цю публікацію намаганням перекласти на нього відповідальність за розв'язаний конфлікт. Про це йдеться в офіційній відповіді речника міністерства закордонних справ Китаю на запит українських медіа, інформує «Главком».

У китайському зовнішньополітичному відомстві заявили, що країна не має стосунку до підготовки російських солдатів, та традиційно використали проросійську термінологію для опису повномасштабного вторгнення РФ.

«У питанні української кризи (так у Китаї офіційно називають російську війну проти України – Главком) Китай послідовно дотримується об’єктивної та неупередженої позиції і докладає зусиль для сприяння мирним переговорам», – зазначили в офісі речника закордонного відомства Китаю. 

У Китаї також додали, що «сторони конфлікту не повинні навмисно розпалювати конфронтацію чи перекладати провину на інших». Пекін укотре закликав утримуватися від ескалації та сідати за стіл переговорів.

Раніше агентство Reuters оприлюднило розслідування, засноване на офіційних документах та свідченнях представників трьох європейських розвідувальних служб. За цими даними:

  • Наприкінці минулого року збройні сили Китаю таємно провели вишкіл близько 200 російських військовослужбовців безпосередньо на території КНР.
  • Після завершення курсу підготовки частина цих військових повернулася на фронт в Україну для ведення бойових дій.

Представники європейських спецслужб заявили, що поїздки китайських військових до Росії тривали ще з 2024 року, однак навчання російських бійців безпосередньо у Китаї стало новим етапом співпраці між країнами.

«Главком» писав, що російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Китаю. Літак глави Кремля приземлився у Пекіні ввечері 19 травня. В аеропорту Путіна зустрічав почесний караул, а також спеціально організована група людей із прапорами Росії та Китаю. На опублікованих кадрах видно, як учасники зустрічі в однакових костюмах ритмічно вигукують привітання та скандують лозунги на адресу російського диктатора.

Нагадаємо, візит Путіна до Китаю відбувається лише за кілька днів після зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом. Як пише South China Morning Post, Пекін намагається зберігати баланс у відносинах як із Москвою, так і з Вашингтоном на тлі посилення глобального геополітичного протистояння.

Читайте також:

Теги: росія війна Україна Китай військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Індія боїться нафтової кризи та просить США про поступки
Індія почала благати США не перекривати російську нафту
14 травня, 14:37
У ЗСУ оцінили ймовірність удару по Червоній площі 9 травня
Червона площа чи енергетика РФ? «Мадяр» натякнув, куди битиме ЗСУ 9 травня
8 травня, 17:22
Підполковник Кандиба був легендою серед побратимів завдяки своїй рішучості
Загинув під час мінометного обстрілу на «Азовсталі». Згадаймо Героя України Сергія Кандибу
7 травня, 09:00
Рубіо: За жодних обставин ми не можемо дозволити їм нормалізувати той факт, що вони можуть підривати комерційні судна
Рубіо заявив, що контроль Ірану над Ормузькою протокою не повинен бути нормалізований
5 травня, 23:29
Партнерство Сирії з Росією ризикує погіршити зв’язки країни з Євросоюзом та США
Росія стала основним постачальником нафти до Сирії
1 травня, 17:54
Перший конкурс вже дав старт 12 проєктам на 93 мільйони швейцарських франків у сферах енергетики, житла та транспорту
Швейцарія виділить ще 50 млн франків на відновлення України: деталі
1 травня, 12:06
З 2017 року Тимощук працює в «Зеніті»
Зрадник Тимощук поскаржився на суддівство в російському футболі
28 квiтня, 15:18
На Куп'янському напрямку українські війська утримують визначені оборонні лінії попри натиск ворога
Ворог активізував спроби наблизитися до Куп’янська: подробиці
23 квiтня, 11:30
СБУ уразила нафтостанцію «Самара», важливу для експорту Urals
СБУ уразила нафтостанцію «Самара», важливу для експорту Urals
21 квiтня, 13:00

Політика

Китай спростував інформацію Reuters про таємну підготовку російських військових
Китай спростував інформацію Reuters про таємну підготовку російських військових
Навіщо Росія раптово розпочала ядерні навчання: розʼяснення ISW
Навіщо Росія раптово розпочала ядерні навчання: розʼяснення ISW
Пентагон скоротив кількість американських військ у Європі
Пентагон скоротив кількість американських військ у Європі
Британія дозволила імпорт палива, виробленого з російської нафти
Британія дозволила імпорт палива, виробленого з російської нафти
Трамп захистив бальну залу після невдачі з фінансуванням Сенату
Трамп захистив бальну залу після невдачі з фінансуванням Сенату
Венс закликав Європу не панікувати через затримку відправки американських військових до Польщі
Венс закликав Європу не панікувати через затримку відправки американських військових до Польщі

Новини

Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші подробиці перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:27
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua