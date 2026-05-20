Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Пекін офіційно декларує нейтралітет у питанні російсько-української війни

Міністерство закордонних справ Китаю спростувало інформацію агентства Reuters про те, що на території Китайської народної республіки таємно готували російських військовослужбовців для подальшої участі у війні проти України. Пекін назвав цю публікацію намаганням перекласти на нього відповідальність за розв'язаний конфлікт. Про це йдеться в офіційній відповіді речника міністерства закордонних справ Китаю на запит українських медіа, інформує «Главком».

У китайському зовнішньополітичному відомстві заявили, що країна не має стосунку до підготовки російських солдатів, та традиційно використали проросійську термінологію для опису повномасштабного вторгнення РФ.

«У питанні української кризи (так у Китаї офіційно називають російську війну проти України – Главком) Китай послідовно дотримується об’єктивної та неупередженої позиції і докладає зусиль для сприяння мирним переговорам», – зазначили в офісі речника закордонного відомства Китаю.

У Китаї також додали, що «сторони конфлікту не повинні навмисно розпалювати конфронтацію чи перекладати провину на інших». Пекін укотре закликав утримуватися від ескалації та сідати за стіл переговорів.

Раніше агентство Reuters оприлюднило розслідування, засноване на офіційних документах та свідченнях представників трьох європейських розвідувальних служб. За цими даними:

Наприкінці минулого року збройні сили Китаю таємно провели вишкіл близько 200 російських військовослужбовців безпосередньо на території КНР.

Після завершення курсу підготовки частина цих військових повернулася на фронт в Україну для ведення бойових дій.

Представники європейських спецслужб заявили, що поїздки китайських військових до Росії тривали ще з 2024 року, однак навчання російських бійців безпосередньо у Китаї стало новим етапом співпраці між країнами.

«Главком» писав, що російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Китаю. Літак глави Кремля приземлився у Пекіні ввечері 19 травня. В аеропорту Путіна зустрічав почесний караул, а також спеціально організована група людей із прапорами Росії та Китаю. На опублікованих кадрах видно, як учасники зустрічі в однакових костюмах ритмічно вигукують привітання та скандують лозунги на адресу російського диктатора.

Нагадаємо, візит Путіна до Китаю відбувається лише за кілька днів після зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом. Як пише South China Morning Post, Пекін намагається зберігати баланс у відносинах як із Москвою, так і з Вашингтоном на тлі посилення глобального геополітичного протистояння.