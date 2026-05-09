Зеленський дозволив провести парад у Москві: мережа вибухнула мемами

Іванна Гончар
Після указу Зеленського користувачі почали тролити «головне шоу» Путіна
фото: соціальні мережі

Користувачі нагадали Росії про плани «параду в Києві» у 2022 році

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про проведення параду 9 травня в російській столиці Москві. Після цього у соцмережах почали масово з’являтись меми та жарти.

Користувачі іронізують, що тепер Кремль нібито змушений «просити дозвіл» у Києва на проведення свого головного пропагандистського шоу.

«Главком» публікує добірку мемів.

Указ президента України Володимира Зеленського про дозвіл провести парад 9 травня у Москві викликав хвилю реакцій у соцмережах – від істерики у російських Z-пабліках до захоплення серед західних журналістів, дипломатів і військових експертів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков уже відреагував на ситуацію та заявив, що Росії «не потрібен жоден дозвіл», щоб проводити парад.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

