Зеленський дозволив провести парад у Москві: мережа вибухнула мемами

Користувачі нагадали Росії про плани «параду в Києві» у 2022 році

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про проведення параду 9 травня в російській столиці Москві. Після цього у соцмережах почали масово з’являтись меми та жарти.

Користувачі іронізують, що тепер Кремль нібито змушений «просити дозвіл» у Києва на проведення свого головного пропагандистського шоу.

«Главком» публікує добірку мемів.

Указ президента України Володимира Зеленського про дозвіл провести парад 9 травня у Москві викликав хвилю реакцій у соцмережах – від істерики у російських Z-пабліках до захоплення серед західних журналістів, дипломатів і військових експертів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков уже відреагував на ситуацію та заявив, що Росії «не потрібен жоден дозвіл», щоб проводити парад.