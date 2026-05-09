Зеленський дозволив провести парад у Москві: мережа вибухнула мемами
Користувачі нагадали Росії про плани «параду в Києві» у 2022 році
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про проведення параду 9 травня в російській столиці Москві. Після цього у соцмережах почали масово з’являтись меми та жарти.
Користувачі іронізують, що тепер Кремль нібито змушений «просити дозвіл» у Києва на проведення свого головного пропагандистського шоу.
«Главком» публікує добірку мемів.
Указ президента України Володимира Зеленського про дозвіл провести парад 9 травня у Москві викликав хвилю реакцій у соцмережах – від істерики у російських Z-пабліках до захоплення серед західних журналістів, дипломатів і військових експертів.
Речник Кремля Дмитро Пєсков уже відреагував на ситуацію та заявив, що Росії «не потрібен жоден дозвіл», щоб проводити парад.
