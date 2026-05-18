Трамп, Путін і Нетаньяху розв'язують війни – Хав'єр Бардем

Бардем: за масовою загибеллю людей стоїть «токсична маскулінність» світових лідерів

Іспанський актор Хав'єр Бардем під час Каннського кінофестивалю заявив, що президент США Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін та прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху несуть відповідальність за загибель тисяч людей через свою «токсичну маскулінність». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AFP.

Заява на пресконференції у Каннах

Це сталося на презентації фільму «Коханий» іспанського режисера Родріго Сорогойєна, яку критики зустріли схвально. У стрічці Бардем зіграв владного та емоційно нестримного кінорежисера.

Під час спілкування з журналістами актор порівняв «токсичну маскулінність» у приватному житті та в міжнародній політиці. За його словами, саме така поведінка – прагнення домінувати та демонструвати силу через агресію – стоїть за побутовим насильством і збройними конфліктами, що забирають тисячі життів.

«Ця проблема стосується також пана Трампа, пана Путіна і пана Нетаньяху», – заявив 57-річний актор.

Про Газу і кар'єру

Бардем відкрито критикує дії Ізраїлю в секторі Гази вже кілька років. Ситуацію там він назвав геноцидом, наголосивши, що це факт, який неможливо виправдати мовчанням чи підтримкою.

Актор також відповів на запитання про наслідки своєї публічної позиції: попри критику ізраїльської операції, він продовжує отримувати нові ролі і пояснив це зміною риторики навколо конфлікту. Раніше про подібний тиск заявляли інші голлівудські зірки, зокрема акторка Сьюзен Сарандон.

Бардем і Росія: не вперше

Це не перший гучний політичний виступ іспанського актора. На церемонії «Оскар» у березні 2026 року Бардем виголосив антивоєнну заяву, розкритикувавши Трампа та Нетаньяху. А після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році він вийшов на протест біля посольства РФ у Мадриді та публічно називав Путіна «імперіалістом».

Нагадаємо, 79-й Каннський кінофестиваль розпочався 13 травня 2026 року. Церемонію відкриття провела легендарна американська акторка Джейн Фонда. Цьогорічний фестиваль триватиме до 23 травня.

До слова, українська стрічка про повномасштабне вторгнення також здобула нагороду в Каннах під час нинішнього фестивалю.