Китай засудив двох ексміністрів оборони до смертної кари

Наталія Порощук
Вей Фенхе (зліва) та Лі Шанфу (справа) отримали вироки
колаж: glavcom.ua (фото: reuters)

«Збройні сили стали однією з головних цілей широкомасштабної боротьби з корупцією»

Колишніх міністрів оборони Китаю Вей Фенхе та Лі Шанфу засудили до смертної кари з відстрочкою виконання вироку на два роки за звинуваченнями у корупції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Лі підозрювався в отриманні «величезних сум грошей» у вигляді хабарів, а також у підкупі інших осіб. Розслідування встановило, що він «не виконував політичних обов'язків» і «домагався кадрових вигод для себе та інших».

Розслідування, розпочате щодо Вей у 2023 році, виявило, що він брав «величезні суми грошей та цінності» у вигляді хабарів і «допомагав іншим отримувати неправомірні вигоди у кадрових призначеннях». У 2024 році його дії були «надзвичайно серйозними за своїм характером, мали вкрай згубний вплив та завдавали величезної шкоди».

Смертний вирок з відстрочкою виконання в Китаї зазвичай замінюється довічним ув’язненням, якщо злочинець не скоює злочинів протягом періоду відстрочки. Після заміни вироку засуджені відбуватимуть довічне ув’язнення без можливості подальшої заміни вироку або умовно-дострокового звільнення.

«Збройні сили стали однією з головних цілей широкомасштабної боротьби з корупцією, розпочатої президентом Сі Цзіньпіном після приходу до влади у 2012 році. У 2023 році чистки охопили елітні ракетні війська, які відповідають за ядерну зброю та звичайні ракети», – наголошує агентство.

Раніше цього року ситуація ще більше загострилася, що призвело до відставки найвищого генерала Народно-визвольної армії Чжана Юся, який був членом політбюро і тривалий час вважався союзником Сі Цзіньпіня.

Раніше колишнього міністра сільського господарства та сільських справ Китаю Тан Женцзяня засудили до смертної кари з відстрочкою виконання вироку за хабарництво. У період з 2007 по 2024 рік, перебуваючи на різних посадах, чиновник отримував хабарі у вигляді готівки та майна. Загальна сума незаконної вигоди склала понад 268 млн юанів (близько $37,6 млн).

Зокрема, у Китаї суд виніс умовний смертний вирок колишньому генералу Військово-повітряних сил.

