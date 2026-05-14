Лідери США та Китаю обговорили війну в Україні

Єгор Голівець
Сі Цзіньпін і Трамп зустрілися для обговорення глобальних криз
скріншот з відео
Сі Цзіньпін і Дональд Трамп також порушили питання Близького Сходу та Північної Кореї

Лідери Китаю та США Сі Цзіньпін і Дональд Трамп під час переговорів у Пекіні обговорили російську війну проти України, ситуацію на Близькому Сході та події навколо Корейського півострова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на китайського державного мовника CCTV.

Як зазначається, сторони обмінялися думками щодо ключових міжнародних та регіональних питань. «Глави двох держав обмінялися думками з основних міжнародних та регіональних питань, таких як ситуація на Близькому Сході, Корейський півострів та «українська криза», – йдеться у повідомленні.

Водночас деталей щодо обговорення війни РФ проти України або інших міжнародних тем китайська сторона не оприлюднила.

Окрему увагу під час переговорів Сі Цзіньпін приділив питанню Тайваню. Голова КНР заявив, що саме ця тема є визначальною для стабільності китайсько-американських відносин.

«Тайванське питання є найважливішим у китайсько-американських відносинах. Якщо його вирішувати належним чином, то двосторонні відносини будуть загалом стабільними», – сказав Сі. Він наголосив, що мир у Тайванській протоці відповідає інтересам як Китаю, так і США.

Водночас китайський лідер попередив Вашингтон про ризик загострення відносин у разі ескалації навколо Тайваню. «В іншому випадку між двома країнами виникнуть зіткнення та навіть конфлікти, що поставить під велику загрозу всі відносини», – заявив Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, 14 травня президент США Дональд Трамп прибув до Великої зали народних зборів у Пекіні. Сі Цзіньпін особисто зустрів американського президента, пройшовши червоною доріжкою між делегаціями Китаю та США.

