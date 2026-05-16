Економіка РФ посипалася: кредитна криза набирає обертів

Перші тривожні сигнали вже з’явилися

Коли дивишся на статистику ЦБР по кредитному ринку, то хочеться похвалити ЦБР: все так добре написано, така дисципліна і порядок на кредитному ринку. Але на практиці все зовсім не так, як у звітах ЦБР.

На минулому тижні з російської кредитної печери вилізло цілих дві кракозябри в лаптях.

По-перше, російський «Альфа-банк» шокував ринок новими депозитними програмами під 22%, при середній ставці на ринку 15%. Та і взяти кошти в ЦБР можна ж під 14,5-15,5% (якщо дають).

Така пропозиція від великого російського роздрібного банку – це яскравий сигнал ринку, що банк має проблеми з ліквідністю. Можливі проблеми у такого гравця як «Альфа-банк» – це як раз той «постріл Аврори», з якого у росіян може початись кредитна криза.

По-друге, опитування, яке провела газета «Известия», показало, що 25% емітентів на ринку облігацій у РФ не мають коштів, щоб розрахуватись з боргами по своїм облігаціям.

На цьому фоні розповіді ЦБР про 11,5% проблемних кредитів у банків виглядають, м’яко кажучи, дуже неправдивими. Серед основних проблем емітенти облігацій називають падіння продажів (падіння економіки) та підвищення податків. За обидва фактори порадив би їм подякувати диктатору Путіну.