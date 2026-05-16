Віталій Шапран Економічний експерт

Економіка РФ посипалася: кредитна криза набирає обертів

У РФ запахло панікою
фото: згенероване ШІ
Перші тривожні сигнали вже з’явилися

Коли дивишся на статистику ЦБР по кредитному ринку, то хочеться похвалити ЦБР: все так добре написано, така дисципліна і порядок на кредитному ринку. Але на практиці все зовсім не так, як у звітах ЦБР.

На минулому тижні з російської кредитної печери вилізло цілих дві кракозябри в лаптях.

По-перше, російський «Альфа-банк» шокував ринок новими депозитними програмами під 22%, при середній ставці на ринку 15%. Та і взяти кошти в ЦБР можна ж під 14,5-15,5% (якщо дають).

Така пропозиція від великого російського роздрібного банку – це яскравий сигнал ринку, що банк має проблеми з ліквідністю. Можливі проблеми у такого гравця як «Альфа-банк» – це як раз той «постріл Аврори», з якого у росіян може початись кредитна криза.

По-друге, опитування, яке провела газета «Известия», показало, що 25% емітентів на ринку облігацій у РФ не мають коштів, щоб розрахуватись з боргами по своїм облігаціям.

На цьому фоні розповіді ЦБР про 11,5% проблемних кредитів у банків виглядають, м’яко кажучи, дуже неправдивими. Серед основних проблем емітенти облігацій називають падіння продажів (падіння економіки) та підвищення податків. За обидва фактори порадив би їм подякувати диктатору Путіну.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
