Трамп раптово скасував переговори з Іраном

Хоча президент США продовжив припинення вогню з Іраном, дипломатичні зусилля останніми днями не призвели до жодного прогресу

Президент США Дональд Трамп скасував візит своїх посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Ісламабаду для мирних переговорів з представниками Ірану. Як інформує «Главком», про це господар Білого дому повідомив виданню Axios.

«Я не бачу сенсу відправляти їх у 18-годинний переліт у нинішній ситуації. Це занадто довго. Ми можемо зробити це так само добре телефоном. Іранці можуть зателефонувати нам, якщо захочуть. Ми не збираємося здійснювати цю поїздку просто для того, щоб сидіти там», – сказав Дональд Трамп.

На запитання, чи означає це, що він відновить війну, Трамп відповів: «Ні. Це не означає цього. Ми ще про це не думали».

«У нас усі карти в руках. Ми не збираємося туди просто сидіти склавши руки та говорити про ніщо», – додав він.

Видання зазначає, що хоча Трамп продовжив припинення вогню з Іраном, дипломатичні зусилля останніми днями не призвели до жодного прогресу.

Раніше цього тижня офіційні особи США заявили, що у владі Ірану є різні фракції, які не мали достатньо часу, щоб досягти згоди щодо пропозиції.

«У їхньому «керівництві» панує запекла внутрішня боротьба та велика плутанина. Ніхто не знає, хто головний, навіть вони самі», – написав Трамп у дописі на Truth Social у суботу після скасування поїздки.

Відомо, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі зустрівся в суботу в Ісламабаді з прем’єр-міністром, начальником армії та міністром закордонних справ Пакистану, які виконали роль посередника між двома сторонами. Але переговори завершилися без значного прогресу.

Міністр закордонних справ Ірану заявив на своїх зустрічах, що Іран вимагає скасування запровадженої США морської блокади як передумови для переговорів.

Приблизно через годину після того, як Арагчі покинув Ісламабад, Трамп вирішив скасувати поїздку.

Раніше Тегеран спростував інформацію про підготовку прямої зустрічі між іранськими та американськими представниками в Пакистані. Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї заявив, що іранська сторона не планує контактів із делегацією США, а всі зауваження та пропозиції Тегерана будуть передані пакистанським посередникам.

Як відомо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

Паралельно із дипломатичними зусиллями триває напруження навколо можливого відновлення бойових дій. Президент США Дональд Трамп продовжив двотижневе припинення вогню у війні з Іраном, однак Тегеран не визнав це рішення.

Трамп також попередив про наслідки провалу переговорів. «Якщо перемир'я закінчиться без результату, почнуть «вибухати численні бомби», – заявив він, натякнувши на масштабну військову ескалацію.

У свою чергу, іранська сторона заявляє про готовність до відповіді у разі загострення ситуації, підкреслюючи, що подальші кроки залежатимуть від перебігу переговорного процесу.