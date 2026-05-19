Китайці зустріли Путіна в аеропорту криками

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Російський диктатор Путін прибув до Китаю
фото: скріншот з відео
Група людей в однакових костюмах ритмічно розмахувала прапорами Росії та Китаю та хором вигукували вітальні слова, повторюючи їх десятки разів

Російський диктатор Володимир Путін прибув з офіційним візитом до Китаю. Літак глави Кремля приземлився у Пекіні ввечері 19 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські та китайські медіа.

В аеропорту Путіна зустрічав почесний караул, а також спеціально організована група людей із прапорами Росії та Китаю. На опублікованих кадрах видно, як учасники зустрічі в однакових костюмах ритмічно вигукують привітання та скандують лозунги на адресу російського диктатора.

Очікується, що основні переговори Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна відбудуться 20 травня на площі Тяньаньмень у Пекіні.

За даними китайських медіа, під час зустрічі сторони планують обговорити двосторонні відносини, економічну співпрацю та міжнародні питання, які становлять «спільний інтерес» для Москви та Пекіна.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що ця поїздка стане вже 25-м візитом Путіна до КНР.

У Кремлі раніше заявили, що покладають «дуже серйозні сподівання» на майбутні переговори. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав відносини Росії та Китаю «особливо привілейованим і стратегічним партнерством».

Очікується, що під час переговорів сторони також можуть обговорити проєкт газопроводу «Сила Сибіру-2», який має з’єднати російські арктичні родовища з Китаєм через територію Монголії.

Візит Путіна до Китаю відбувається лише за кілька днів після зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом. Як пише South China Morning Post, Пекін намагається зберігати баланс у відносинах як із Москвою, так і з Вашингтоном на тлі посилення глобального геополітичного протистояння.

Тим часом Міністерство закордонних справ Китаю спростувало інформацію Financial Times про те, що під час переговорів із Трампом Сі Цзіньпін нібито критично висловився щодо дій Володимира Путіна та розв’язаної Росією війни проти України.

