Коронавірус у президента США: стали відомі результати тестів Пенса та Байдена



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Майкл Пенс та друга леді США Карен Пенс отримали негативні результати вже після того, як з'явилася інформація про захворювання президента

Віцепрезидент США та кандидат в президенти здали тести на коронавірус

Віцепрезидент США Майкл Пенс отримав негативний тест на коронавірус, проведений у п'ятницю, 2 жовтня.

Про це повідомляє People з посиланням на прессекретаря Пенса Девіна О'Мелі.

О'Мелі заявив, що Майкл Пенс та друга леді США Карен Пенс отримали негативні результати вже після того, як з'явилася інформація про захворювання президента.

«Сьогодні вранці віцепрезидент Пенс та друга леді отримали негативний результат тесту на Covid-19. Віцепрезидент Пенс залишається в доброму здоров'ї та бажає родині Трампа успішного одужання», – зазначив О'Мелі.

Також кандидат в президенти США Джо Байден пройшов тест на коронавірус, який показав негативний результат.

Про це повідомляє CNN.

«Джо Байден та доктор Джилл Байден пройшли сьогодні ПЛР-тестування на Covid-19, і коронавірус не був виявлений», – повідомив лікар Байдена. Джо Байден, головний конкурент хворого на коронавірус президента США Дональда Трампа на виборах президента, побажав йому і його дружині Меланії якнайшвидшого одужання.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

Перед цим Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.