Твіт Трампа про коронавірус зібрав найбільше лайків за всю історію акаунту

Твіт президента США Дональда Трампа про коронавірус у нього і першої леді Меланії Трамп набрав найбільшу кількість лайків за всю історію президентського акаунту.

Наразі у твіту 1,6 млн лайків і 881 тисячу ретвітів.

До цього найбільше лайків зібрав твіт Трампа про те, що США оголосять рух «Антифа» терористичною організацією. Найбільше ретвітів зібрав його торішній твіт про звільнення з-під варти в Швеції репера A$AP Rocky.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!