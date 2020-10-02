Твіт Трампа про коронавірус зібрав найбільше лайків за всю історію акаунту
До цього найбільше лайків зібрав твіт Трампа про те, що США оголосять рух «Антифа» терористичною організацією
Твіт президента США Дональда Трампа про коронавірус у нього і першої леді Меланії Трамп набрав найбільшу кількість лайків за всю історію президентського акаунту.
Наразі у твіту 1,6 млн лайків і 881 тисячу ретвітів.
До цього найбільше лайків зібрав твіт Трампа про те, що США оголосять рух «Антифа» терористичною організацією. Найбільше ретвітів зібрав його торішній твіт про звільнення з-під варти в Швеції репера A$AP Rocky.
Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
Як відомо, Дональд Трамп активно користується Twitter з 2015 року.
Видання The Washington Post пише, що за сім місяців епідемії коронавірусу в США 74-річний Трамп неодноразово відмовлявся носити маску, влаштовував заходи з сотнями учасників, дозволив Білому дому працювати в звичайному режимі з мінімальним соціальним дистанціюванням і приймав протималярійний препарат, ефективність якого проти коронавірусу не доведено.
До слова, Володимир Зеленський побажав подружжю Трампів швидкого одужання від Covid-19.
Зазначимо, що віцепрезидент США Майкл Пенс та кандидат в президенти Джо Байден здали негативні тести на коронавірус.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.
Перед цим Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.