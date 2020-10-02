Твіт Трампа про коронавірус зібрав найбільше лайків за всю історію акаунту



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Дональд Трамп активно користується Twitter з 2015 року

До цього найбільше лайків зібрав твіт Трампа про те, що США оголосять рух «Антифа» терористичною організацією

Твіт президента США Дональда Трампа про коронавірус у нього і першої леді Меланії Трамп набрав найбільшу кількість лайків за всю історію президентського акаунту.

Наразі у твіту 1,6 млн лайків і 881 тисячу ретвітів.

До цього найбільше лайків зібрав твіт Трампа про те, що США оголосять рух «Антифа» терористичною організацією. Найбільше ретвітів зібрав його торішній твіт про звільнення з-під варти в Швеції репера A$AP Rocky.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Як відомо, Дональд Трамп активно користується Twitter з 2015 року.

Видання The Washington Post пише, що за сім місяців епідемії коронавірусу в США 74-річний Трамп неодноразово відмовлявся носити маску, влаштовував заходи з сотнями учасників, дозволив Білому дому працювати в звичайному режимі з мінімальним соціальним дистанціюванням і приймав протималярійний препарат, ефективність якого проти коронавірусу не доведено.

До слова, Володимир Зеленський побажав подружжю Трампів швидкого одужання від Covid-19.

Зазначимо, що віцепрезидент США Майкл Пенс та кандидат в президенти Джо Байден здали негативні тести на коронавірус.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

Перед цим Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.