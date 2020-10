Зеленський побажав подружжю Трампів швидкого одужання від Covid-19

«Залишайтеся міцними! Бажаю швидкого та повного одужання», – заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський побажав президенту США Дональду Трампу та його дружині Меланії Трамп швидкого одужання.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«Залишайтеся міцними! Бажаю швидкого та повного одужання», – зазначив Зеленський.

#Covid19 is a huge challenge for the entire world. @RealDonaldTrump and @FLOTUS stay strong! Wishing you fast and full recovery!