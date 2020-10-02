Зеленський побажав подружжю Трампів швидкого одужання від Covid-19



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Президент США та перша леді підхопили коронавірус

«Залишайтеся міцними! Бажаю швидкого та повного одужання», – заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський побажав президенту США Дональду Трампу та його дружині Меланії Трамп швидкого одужання.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«Залишайтеся міцними! Бажаю швидкого та повного одужання», – зазначив Зеленський.

#Covid19 is a huge challenge for the entire world. @RealDonaldTrump and @FLOTUS stay strong! Wishing you fast and full recovery! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2020

До слова, віцепрезидент США Майкл Пенс та кандидат в президенти Джо Байден здали негативні тести на коронавірус.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

Перед цим Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.