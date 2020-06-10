Підозрюваний у держзраді генерал Шайтанов залишиться під вартою до серпня
Контррозвідка СБУ затримала високопоставленого агента ФСБ у квітні цього року за підозрою у держзраді та тероризмі
Суд продовжив термін перебування під вартою генерал-майору СБУ Валерію Шайтанову до 8 серпня. Він підозрюється державній зраді та тероризмі.
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
Нагадаємо, генерал СБУ Валерій Шайтанов був викритий контррозвідкою та затриманий 14 квітня 2020 року за здійснення розвідувальної й терористичної діяльності в інтересах ФСБ РФ на шкоду державній безпеці України.
15 квітня Шевченківським районним судом Києва Шайтановуу обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.
16 квітня контррозвідники СБУ затримали у Києві фігуранта справи генерала Шайтанова, колишнього співробітника Центру спецоперацій «А» СБУ, який також підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Єгоровим.
Встановлено, що за завданням російських спецслужб Шайтанов планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.
Також повідомлялось, що генерал-зрадник готував замах на очільника МВС Арсена Авакова.