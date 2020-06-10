Підозрюваний у держзраді генерал Шайтанов залишиться під вартою до серпня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шайтанов за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва. Також у МВС заявляли, що він готував замах на міністра Арсена Авакова.

Контррозвідка СБУ затримала високопоставленого агента ФСБ у квітні цього року за підозрою у держзраді та тероризмі

Суд продовжив термін перебування під вартою генерал-майору СБУ Валерію Шайтанову до 8 серпня. Він підозрюється державній зраді та тероризмі.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.