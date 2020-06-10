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    Підозрюваний у держзраді генерал Шайтанов залишиться під вартою до серпня

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    <span>Шайтанов за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва. Також у МВС заявляли, що він готував замах на міністра Арсена Авакова.</span> - Підозрюваний у держзраді генерал Шайтанов залишиться під вартою до серпня
    Шайтанов за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва. Також у МВС заявляли, що він готував замах на міністра Арсена Авакова.

    Контррозвідка СБУ затримала високопоставленого агента ФСБ у квітні цього року за підозрою у держзраді та тероризмі

    Суд продовжив термін перебування під вартою генерал-майору СБУ Валерію Шайтанову до 8 серпня. Він підозрюється державній зраді та тероризмі.

    Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

    Нагадаємо, генерал СБУ Валерій Шайтанов був викритий контррозвідкою та затриманий 14 квітня 2020 року за здійснення розвідувальної й терористичної діяльності в інтересах ФСБ РФ на шкоду державній безпеці України.

    15 квітня Шевченківським районним судом Києва Шайтановуу обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.

    16 квітня контррозвідники СБУ затримали у Києві фігуранта справи генерала Шайтанова, колишнього співробітника Центру спецоперацій «А» СБУ, який також підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Єгоровим.

    Встановлено, що за завданням російських спецслужб Шайтанов планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

    Також повідомлялось, що генерал-зрадник готував замах на очільника МВС Арсена Авакова.

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