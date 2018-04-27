Суд переніс засідання у справі Россошанського
- 27 Квiтня, 22:16
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Розсилка
Россошанському продовжили термін утримування під вартою до 25 червня
Підозрюваному в убивстві під Києвом юристки Ірини Ноздровскої Юрію Россошанському продовжили термін утримування під вартою до 25 червня.
Про це Громадському повідомила донька загиблої Ірини Ноздровської — Анастасія Ноздровська.
Щодо сина Юрія Россошанського, Дмитра, який є обвинуваченим у ДТП, де загинула сестра Ноздровської, перенесли судове засідання.
Розгляд справи перенесли через те, що у потерпілих Дуняків новий адвокат. Захисник родини попросив суд надати йому час на ознайомлення з матеріалами справи, у чому суд відмовив. Тож адвокат заявив про відвід судді.
Як відомо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.
Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.
Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський
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