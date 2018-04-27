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    Суд переніс засідання у справі Россошанського

    Россошанському продовжили термін утримування під вартою до 25 червня
    Підозрюваному в убивстві під Києвом юристки Ірини Ноздровскої Юрію Россошанському продовжили термін утримування під вартою до 25 червня. Про це Громадському повідомила донька загиблої Ірини Ноздровської — Анастасія Ноздровська. Щодо сина Юрія Россошанського, Дмитра, який є обвинуваченим у ДТП, де загинула сестра Ноздровської, перенесли
    • 27 Квiтня, 22:16
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    Дмитро Россошанський, якого обвинувачують у вчиненні ДТП, внаслідок якого загинула сестра вбитої Ірини Ноздровської
    Дмитро Россошанський, якого обвинувачують у вчиненні ДТП, внаслідок якого загинула сестра вбитої Ірини Ноздровської

    Россошанському продовжили термін утримування під вартою до 25 червня

    Підозрюваному в убивстві під Києвом юристки Ірини Ноздровскої Юрію Россошанському продовжили термін утримування під вартою до 25 червня.

    Про це Громадському повідомила донька загиблої Ірини Ноздровської — Анастасія Ноздровська.

    Щодо сина Юрія Россошанського, Дмитра, який є обвинуваченим у ДТП, де загинула сестра Ноздровської, перенесли судове засідання.

    Розгляд справи перенесли через те, що у потерпілих Дуняків новий адвокат. Захисник родини попросив суд надати йому час на ознайомлення з матеріалами справи, у чому суд відмовив. Тож адвокат заявив про відвід судді.

    Як відомо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

    Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави

    Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

    Читайте матеріал «Главкома» Вбивство Ірини Ноздровської. Усі подробиці

    ДТП Київ суд адвокат Ірина Ноздровська
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