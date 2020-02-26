Суд підтвердив передання ексголовного архітектора Києва Целовальника на поруки нардепам



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Сергій Целовальник обіймав посаду начальника Головного управління містобудування і архітектури Києва і головного архітектора Києва з 2010 до 2015 року

Сергія Целовальника підозрюють у завданні 9,3 млн гривень збитків територіальній громаді столиці

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила передання колишнього головного архітектора Києва Сергія Целовальника, підозрюваного в завданні 9,3 млн гривень збитків територіальній громаді столиці, на поруки депутатам Верховної Ради. Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду.

Апеляційна палата розглянула апеляційну скаргу прокурора на постанову слідчого судді Антикорупційного суду від 6 лютого, якою Целовальникові обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

За результатами судового розгляду колегія суддів відмовила в задоволенні апеляційної скарги прокурора і залишила чинною зазначену постанову Антикорупційного суду.

Це рішення набуло чинності з моменту проголошення, є остаточним і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомлялося, 6 лютого суд відмовився заарештувати ексголовного архітектора Києва Целовальника й відпустив його на поруки депутатів Ради.

Національне антикорупційне бюро повідомило Целовальнику та генеральному директору компанії-забудовника Олегу Майбороді (гендиректор «Укрбуд Девелопмент») про підозру в заподіянні 9,3 млн гривень збитків територіальній громаді столиці.