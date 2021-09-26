Підприємець, який продавав заборонену книгу «Удар русских богов», заплатить штраф

Держкомтелерадіо визнало видання таким, що спрямоване на ліквідацію незалежності України

Хмельницький міськрайонний суд оштрафував на 3,4 тис. грн місцевого підприємця за розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 22 вересня.

За даними слідства, 31 березня 2021 року підприємець, перебуваючи на території центрального павільйону ринку «Кооператор» на вулиці Соборна, 11 у Хмельницькому, продав книгу «Удар русских богов» за 110 грн. Цю книгу видало харківське видавництво «Див».

При цьому «Удар русских богов» входить до Переліку книжкових видань, зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів. Відповідний облік веде Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

Підприємець уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, що дозволило йому отримати більш м’яке покарання.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року суд оштрафував на 17 тис. грн вчителя Кам’янського навчально-виховного комплексу за розповсюдження літератури, що пропагує культ насильства та жорстокості. Чоловік придбав у невстановленої слідством особи шість книг «Удар русских богов» харківського видавництва «Див».

Короткий зміст книги: «Книга вскрывает суть всех главных еврейских религий: иудаизма, христианства, коммунизма, расписывает структуру масонских организаций. Показано, что эти еврейские религии созданы как информационное оружие для захвата и установления мирового господства высшей еврейской олигархией и их сатанинскими хозяевами. Вскрыты механизмы управления сознанием и поведением людей. Книга написана с позиции язычества — исконной многотысячелетней религии русских и арийских народов. Дана реальная картина мировой истории. Книга представляет собой арийское информационное оружие против жидократии. Данная книга — это удар Русских Богов по жидомасонской мафии и их дьявольским богам».

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