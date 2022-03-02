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    Підуть на потреби армії: у Миколаєві поліція буде відбирати автівки у п'яних водіїв

    З сьогоднішнього дня патрульна поліція отримує право забирати автомобілі у тих, хто їздить п'яним за кермом - Підуть на потреби армії: у Миколаєві поліція буде відбирати автівки у п'яних водіїв
    З сьогоднішнього дня патрульна поліція отримує право забирати автомобілі у тих, хто їздить п'яним за кермом
    фото ілюстраційне

    З сьогоднішнього дня патрульна поліція отримує право забирати автомобілі у тих, хто їздить п'яним за кермом

    Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім дозволив поліції відбирати автомобілі у п'яних водіїв. Транспорт передаватимуть українській армії. Про це йдеться в заяві Кіма.

    «У нас не вистачає машин, військових, для пересування, для мобільності. Підприємства і автосалони вже все віддали», – сказав глав адміністрації.

    Кім додав, що прийняв рішення – з сьогоднішнього дня патрульна поліція отримує право забирати автомобілі у тих, хто їздить п'яним за кермом.

    «На потреби армії, безповоротно», – уточнив він, підкресливши, що не варто пити за кермом – буде дорого.

    Як повідомляв «Главком», у Миколаєві люди спіймали мародера, який спробував пограбувати магазин. Чоловікові зняли штани та плівкою примотали до стовпа.

    «Спіймали мародера, заліз у магазин. Йшли поряд громадяни, затримали, вже викликали поліцію», – розповідають миколаївці.

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    Теги: мер поліція магазин
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    Підуть на потреби армії: у Миколаєві поліція буде відбирати автівки у п'яних водіїв