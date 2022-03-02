Підуть на потреби армії: у Миколаєві поліція буде відбирати автівки у п'яних водіїв

З сьогоднішнього дня патрульна поліція отримує право забирати автомобілі у тих, хто їздить п'яним за кермом

З сьогоднішнього дня патрульна поліція отримує право забирати автомобілі у тих, хто їздить п'яним за кермом

Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім дозволив поліції відбирати автомобілі у п'яних водіїв. Транспорт передаватимуть українській армії. Про це йдеться в заяві Кіма.

«У нас не вистачає машин, військових, для пересування, для мобільності. Підприємства і автосалони вже все віддали», – сказав глав адміністрації.

Кім додав, що прийняв рішення – з сьогоднішнього дня патрульна поліція отримує право забирати автомобілі у тих, хто їздить п'яним за кермом.

«На потреби армії, безповоротно», – уточнив він, підкресливши, що не варто пити за кермом – буде дорого.

Як повідомляв «Главком», у Миколаєві люди спіймали мародера, який спробував пограбувати магазин. Чоловікові зняли штани та плівкою примотали до стовпа.

«Спіймали мародера, заліз у магазин. Йшли поряд громадяни, затримали, вже викликали поліцію», – розповідають миколаївці.