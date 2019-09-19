Піротехніки продовжують розмінування на Луганщині: за один день виявили пів сотні гранат



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Фото: ГУ ДСНС України у Луганській області

Загалом 18 вересня було обстежено 0,27 га території Луганської області

Протягом 18 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС України було перевірено місцевість у смт. Станиця Луганська та у Попаснянському районі.

Про це у четвер повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Луганській області.

«Загалом було обстежено 0,27 га території області, де було виявлено та вилучено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів, а саме: 25 артилерійських снарядів, 49 гранат та 11 одиниць інженерних боєприпасів», - говориться у повідомленні.

Як відомо, у районі Станиці Луганської продовжується відновлення мосту через р. Сіверський Донець. Зокрема, здійснюється асфальтування дороги від мосту у напрямку КПВВ.

Згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст, заявили в Офісі президента.

Раніше повідомлялося, що піротехніки під час обстеження території навколо зруйнованого мосту через Сіверський Донець поруч зі Станицею Луганською виявили і вилучили 708 вибухонебезпечних предметів.

2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що блокпост на окупованій території у Станиці Луганській було демонтовано і розпочато будівництво моста.