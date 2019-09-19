  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Піротехніки продовжують розмінування на Луганщині: за один день виявили пів сотні гранат

    • Розсилка
    Піротехніки продовжують розмінування на Луганщині: за один день виявили пів сотні гранат
    Фото: ГУ ДСНС України у Луганській області

    Загалом 18 вересня було обстежено 0,27 га території Луганської області

    Протягом 18 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС України було перевірено місцевість у смт. Станиця Луганська та у Попаснянському районі.

    Про це у четвер повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Луганській області.

    «Загалом було обстежено 0,27 га території області, де було виявлено та вилучено 85 одиниць вибухонебезпечних предметів, а саме: 25 артилерійських снарядів, 49 гранат та 11 одиниць інженерних боєприпасів», - говориться у повідомленні.

    Як відомо,  у районі Станиці Луганської продовжується відновлення мосту через р. Сіверський Донець. Зокрема, здійснюється асфальтування дороги від мосту у напрямку КПВВ.

    Згідно з графіком, до 11 жовтня планується встановити тимчасову (обхідну) переправу, а до 27 листопада – відкрити основний міст, заявили в Офісі президента.

    Раніше повідомлялося, що піротехніки під час обстеження території навколо зруйнованого мосту через Сіверський Донець поруч зі Станицею Луганською виявили і вилучили 708 вибухонебезпечних предметів.

    2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що блокпост на окупованій території у Станиці Луганській було демонтовано і розпочато будівництво моста.

    Читайте також
    Донбас Луганщина ДСНС розмінування боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ