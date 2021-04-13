Легендарний український актор відзначає 90-річчя

Мажуга за своє життя зіграв більш ніж у восьми десятках спектаклів

Мажуга за своє життя зіграв більш ніж у восьми десятках спектаклів

Мажуга – один з останніх народних артистів СРСР в України

У вівторок, 13 квітня, відзначає 90 років із дня народження видатний український актор, артист Київського театру імені Лесі Українки Юрій Мажуга.

Мажуга – один з останніх народних артистів СРСР в України. У кінематографі дебютував у 1956 році роллю зоотехніка Василя Захаровича Мороза у фільмі «Коли співають солов'ї». Масову популярність у глядачів актору принесла роль дільничного міліціонера Санька з телевізійного серіалу «Народжена революцією» (1976-1977).

Також знімався в таких фільмах «Коли співають солов’ї», «Катя-Катюша», «Тихі береги», «Там вдалині, за рікою», «Криниця для спраглих», «Вечори на хуторі біля Диканьки» тощо.

За цей час він зіграв більш ніж у восьми десятках спектаклів, з однаковим успіхом виконуючи як трагічні, так і комедійні ролі. Серед його робіт: «Ромео і Джульєта», «Історія Іркутська», «Лихо з розуму», «Гравець», «Вогонь бажань», «Ревізор». У тандемі з Мажугою в різні часи любили грати найкращі актриси театру Лесі Українки: Ада Роговцева, Валерія Заклунна та Лариса Кадочникова.

Із 1966 року викладає в Київському інституті театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого, професор (1985).

«У кінці 90-х він зіграв на театральній сцені одну з найкращих своїх ролей – городничий у «Ревізорі» М. Гоголя. Мажуга грав городничого, як втілення непорушної влади, як провінційного імператора, трагедія якого розкривалася через наївність його ж віри, бо він, старий дурень, повірив пройдисвіту Хлєстакову й поставив під удар усе своє провінційне царство. Сильна його роль Дідуся була у виставі «Дерева помирають стоячи», – розповів заслужений журналіст України Олег Вергеліс.

Герой України, відомий режисер та керівник Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки Михайло Резнікович розповідає, що актор справжнього психологічного театру, Юрій Мажуга дуже серйозно ставився до тексту ролі: «Він займався ним вдома, між репетиціями, й осягав цей текст самотужки, як і мусить робити справжній артист, опановував його глибокий зміст. Не пам’ятаю жодного випадку, щоби він не знав тексту вже на перших етапах процесу підготовки спектаклю».

«Мажуга – артист внутрішній, глибинний. Через усе життя проніс він віру в театр переживання. Так він просто не міг інакше. Він не міг на сценічних підмостках не витрачатися, не віддавати всі свої нерви й сили, при цьому завжди залишаючись абсолютно свідомим. Він завжди сповідував пушкінське – «Над вымыслом слезами обольюсь…», – сказав Резнікович.

Зазначимо, що Юрій Мажуга, попри свій вік, ще донедавна виходив до глядачів. Легендарний актор театру та кіно завжди був на сцені щиросердечним, вулканічним та талановитим.

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