Після нападу Росії з України виїхало понад 400 тис. осіб – дані ООН

Після збройного вторгнення Росії Україну залишило до 400 тис. осіб. Такі дані наводить управління верховного комісара ООН у справах біженців.

«Число біженців з України щойно оновлено – дані ґрунтуються на даних, наданих національними органами влади. Нині загальна кількість становить 368 тисяч і продовжує зростати», – повідомило управління верховного комісара ООН у справах біженців 27 лютого.

