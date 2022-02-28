Після нападу Росії з України виїхало понад 400 тис. осіб – дані ООН

Війна Росії проти України може перевести в статус переміщених осіб понад сім мільйонів людей

Після збройного вторгнення Росії Україну залишило до 400 тис. осіб. Такі дані наводить управління верховного комісара ООН у справах біженців.

«Число біженців з України щойно оновлено – дані ґрунтуються на даних, наданих національними органами влади. Нині загальна кількість становить 368 тисяч і продовжує зростати», – повідомило управління верховного комісара ООН у справах біженців 27 лютого.

Our UN Refugee Agency spokesperson @ChrisMelzer_NYC reports from the border: https://t.co/o8b23V2xpF — UNHCR News (@RefugeesMedia) February 27, 2022

Комісар Євросоюзу з питань урегулювання криз Янез Ленарчич заявив 27 лютого, що війна Росії проти України може перевести в статус переміщених осіб «понад сім мільйонів людей».

«Ми є свідками того, що може стати найбільшою гуманітарною кризою на нашому європейському континенті за багато-багато років», – сказав Ленарчич на пресконференції після зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС, присвяченої потоку біженців з України.

Пізніше представник Єврокомісії уточнив, що Ленарчич давав «оцінки на випадок продовження агресії» на підставі інформації ООН.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я висловила занепокоєння щодо безпеки, здоров'я та благополуччя всіх цивільних осіб в Україні та за її межами.

«Будь-яка подальша ескалація подій може призвести до гуманітарної катастрофи в Європі, у тому числі до значних людських жертв і до руйнування і без того вразливих систем охорони здоров’я», – сказано в офіційному повідомленні.