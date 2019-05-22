  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Індонезію після виборів президента накрила хвиля протестів, є загиблі

    • Розсилка
    Сутички в Індонезії сталися після оголошення результатів виборів президента - Індонезію після виборів президента накрила хвиля протестів, є загиблі
    Сутички в Індонезії сталися після оголошення результатів виборів президента
    Photograph: Bay Ismoyo/AFP/Getty Images

    Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти протестувальників

    В Індонезії шість осіб загинули і понад 200 отримали поранення в результаті сутичок з силами безпеки після оприлюднення офіційних результатів виборів.

    Про це заявив губернатор Джакарти, повідомляє The Guardian.

    Читайте також

    «Шість людей загинули і 200 отримали поранення в результаті заворушень», - йдеться в повідомленні.

    За словами прес-секретаря Національної поліції Деді Празетьйо, протести прихильників кандидата в президенти у вівторок посилилися. Заворушення тривали всю ніч. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти протестувальників, які кидалися камінням, коктейлями Молотова і палаючими снарядами. Було заарештовано 20 «провокаторів».

    29_tn_01

    Джоко Відодо

    Як повідомлялося, 17 квітня в Індонезії сталися одночасно президентські, парламентські, регіональні і місцеві вибори. Переможцем президентських виборів став чинний глава держави Джоко Відодо.

     

    Читайте також
    вибори протест Індонезія президент поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ