Індонезію після виборів президента накрила хвиля протестів, є загиблі



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Сутички в Індонезії сталися після оголошення результатів виборів президента Photograph: Bay Ismoyo/AFP/Getty Images

Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти протестувальників

В Індонезії шість осіб загинули і понад 200 отримали поранення в результаті сутичок з силами безпеки після оприлюднення офіційних результатів виборів.

Про це заявив губернатор Джакарти, повідомляє The Guardian.

«Шість людей загинули і 200 отримали поранення в результаті заворушень», - йдеться в повідомленні.

За словами прес-секретаря Національної поліції Деді Празетьйо, протести прихильників кандидата в президенти у вівторок посилилися. Заворушення тривали всю ніч. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети проти протестувальників, які кидалися камінням, коктейлями Молотова і палаючими снарядами. Було заарештовано 20 «провокаторів».

Джоко Відодо

Як повідомлялося, 17 квітня в Індонезії сталися одночасно президентські, парламентські, регіональні і місцеві вибори. Переможцем президентських виборів став чинний глава держави Джоко Відодо.