Після вигнання окупантів відновлено роботу місцевих судів у чотирьох областях

Суддям і працівникам апарату суду, котрі перебувають на території, окупованій російськими військами, необхідно уникати переговорів з окупантами

Суддям і працівникам апарату суду, котрі перебувають на території, окупованій російськими військами, необхідно уникати переговорів з окупантами

Почали працювати райсуди Київської, Житомирської областей, а також госпсуди Сумської і Чернігівської областей

Голова Верховного суду Всеволод Князєв прийняв рішення про відновлення роботи місцевих судах, які не працювали через російську агресію. Про це свідчить відповідні розпорядження, які доступні на ІТ-платформі LIGA360.

21 квітня почали працювати Іванківський районний суд Київської області (не діяв з 6 березня 2022 року), Брусилівський, Малинський та Овруцький районні суди Житомирської області (не працювали з 10 березня).

Із 22 квітня запрацювали Господарський суд Сумської області та Господарський суд Чернігівської області (не функціонували з 22 березня).

Як відомо, в Україні триває 58-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, що ще 13 березня Верховний суд видав рекомендації судам першої та апеляційної інстанції на випадок захоплення населеного пункту або суду. Зокрема, якщо населений пункт, у якому знаходиться суд, є тимчасово окупованим й немає можливості виїзду з нього, суддям і працівникам апарату суду слід очікувати встановлення евакуаційних коридорів. Також вони можуть покинути населений пункт власним транспортом.

Суддям і працівникам апарату суду, котрі перебувають на території, окупованій російськими військами, необхідно уникати переговорів з окупантами, не погоджуватися на пропозиції співпраці, чекати створення евакуаційних коридорів.

Крім цього, мантії і нагрудні знаки суддів за можливості необхідно вивезти до суду, якому визначено підсудність.