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    Кримінал

    СБУ затримала 11 осіб, які оприлюднили відео авіаударів по Львову

    Не можна розповсюджувати відео, де видно як і де влучила ракета рашистів&nbsp; - СБУ затримала 11 осіб, які оприлюднили відео авіаударів по Львову
    Не можна розповсюджувати відео, де видно як і де влучила ракета рашистів 
    фото: Укрзалізниця

    Служба оприлюднила відео з допитом одного з чоловіків, який знімав авіаудар

    Служба безпеки України затримала 11 осіб. Вони знімали та поширювали кадри авіаударів, які ворог завдав по Львову 18 квітня. Затриманих відправили у фільтраційні пункти. Про це повідомила речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.

    Речниця розповіла, що у перший день після авіаудару по Львову, 18 квітня, СБУ затримала чотирьох людей. Наступного дня – ще п'ятьох. 20 квітня були затримані ще двоє осіб. З усіма затриманими провели профілактичні бесіди та попередили, що якщо вони здійснять таку діяльність повторно, їх притягнуть до відповідальності.

    Представництво СБУ у Львівській області оприлюднило відео з допитом одного з чоловіків, який знімав авіаудар.

    «Я став свідком авіаудару по Львову 18 квітня, що зафіксував на відео, і, не обдумуючи, надіслав кільком своїм знайомим у вайбер. У чому каюся, вибачаюся і більше такого робити не буду», – заявив затриманий.

    Нагадаємо, що неприпустимо знімати моменти падіння чи влучання снарядів та наслідки обстрілів, публікуючи їх у реальному часі. Такі дії можуть допомогти ворогу коригувати вогонь. Крім того, за подібну зйомку та поширення кадрів у мережі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Львів обстріл Україна окупація #stoprussia
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    СБУ затримала 11 осіб, які оприлюднили відео авіаударів по Львову