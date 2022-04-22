СБУ затримала 11 осіб, які оприлюднили відео авіаударів по Львову

Не можна розповсюджувати відео, де видно як і де влучила ракета рашистів

Служба оприлюднила відео з допитом одного з чоловіків, який знімав авіаудар

Служба безпеки України затримала 11 осіб. Вони знімали та поширювали кадри авіаударів, які ворог завдав по Львову 18 квітня. Затриманих відправили у фільтраційні пункти. Про це повідомила речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська.

Речниця розповіла, що у перший день після авіаудару по Львову, 18 квітня, СБУ затримала чотирьох людей. Наступного дня – ще п'ятьох. 20 квітня були затримані ще двоє осіб. З усіма затриманими провели профілактичні бесіди та попередили, що якщо вони здійснять таку діяльність повторно, їх притягнуть до відповідальності.

Представництво СБУ у Львівській області оприлюднило відео з допитом одного з чоловіків, який знімав авіаудар.

«Я став свідком авіаудару по Львову 18 квітня, що зафіксував на відео, і, не обдумуючи, надіслав кільком своїм знайомим у вайбер. У чому каюся, вибачаюся і більше такого робити не буду», – заявив затриманий.

Нагадаємо, що неприпустимо знімати моменти падіння чи влучання снарядів та наслідки обстрілів, публікуючи їх у реальному часі. Такі дії можуть допомогти ворогу коригувати вогонь. Крім того, за подібну зйомку та поширення кадрів у мережі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.