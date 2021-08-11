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рус
    Думки вголос

    Чи будуть на шоу Скабєєвої обговорювати вбивство бойовиками дідуся на Донбасі?

    Чи будуть на шоу Скабєєвої обговорювати вбивство бойовиками дідуся на Донбасі?

    Це ж свої дідуся вбили. Значить, можна зробити вигляд, що нічого не сталося

    Мовою оригіналу

    Сегодня утром в результате минометного обстрела подконтрольного правительству Украины села Новоселовка Вторая был убит мирный житель 1935 года рождения, повреждены дома.

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    Чи будуть на шоу Скабєєвої обговорювати вбивство бойовиками дідуся на Донбасі?
    Чи будуть на шоу Скабєєвої обговорювати вбивство бойовиками дідуся на Донбасі?
    Чи будуть на шоу Скабєєвої обговорювати вбивство бойовиками дідуся на Донбасі?
    Чи будуть на шоу Скабєєвої обговорювати вбивство бойовиками дідуся на Донбасі?

    Интересно, будет ли по этому поводу реакция российского МИДа? Будут ли на шоу Скабеевой разбирать этот случай и обвинять ЛДНР в геноциде населения Донбасса?

    Ну конечно нет. Это ж свои дедушку убили. Значит, можно сделать вид, что ничего не случилось.

    Защитникам русскоязычного населения можно. Они ж антифашисты, а не какие-нибудь бандеровцы.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донбас пропаганда Ольга Скабєєва
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    Чи будуть на шоу Скабєєвої обговорювати вбивство бойовиками дідуся на Донбасі?