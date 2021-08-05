Гопак Беленюка викликав істерику в пропагандистів Путіна (відео)

Скабєєва вважає, що Беленюку повертатися до Києва небезпечно

Російська телеведуча та пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі телеканалу «Росія» проаналізувала перемогу українського спортсмена та політика Жана Беленюка в греко-римській боротьбі на «Олімпіаді-2020» у Токіо.

Після перемоги спортсмен виконав традиційний український гопак з прапором. Ольга Скабєєва привітала з перемогою атлета та сказала, що хоч якась користь від депутатів Верховної Ради в Україні від «Слуг народу».

Але на думку Скабєєвої, без зради тут не обійшлось. За словами російської пропагандистки, знавці народних танців підозрюють, що Жан Беленюк виконав не традиційний український гопак, а пустився в «москальську присядку».

«Так що до нього можуть виникнути запитання в Україні. Як і у випадку із Зеленським, якому пред’являли, що замість вишиванки він косоворотку одягнув», – пригадала Скабєєва.

На думку Скабєєвої, Беленюку повертатися до Києва небезпечно.

Нагадаємо, що борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв фінальну сутичку в угорця Віктора Льорінця з рахунком 5:1 і піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу.

Після сутички Жан, який зазнав травми перед Олімпіадою, накинув на себе прапор України і станцював гопак.

Додамо, що на честь Дня вишиванки український президент Володимир Зеленський опублікував на сторінці в Instagram фото, на якому позує разом з дружиною Оленою у вишиванках. Фото викликало неоднозначну реакцію користувачів мережі.