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    Гопак Беленюка викликав істерику в пропагандистів Путіна (відео)

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    За словами російської пропагандистки, знавці народних танців підозрюють, що Жан Беленюк виконав &laquo;москальську присядку&raquo; - Гопак Беленюка викликав істерику в пропагандистів Путіна (відео)
    За словами російської пропагандистки, знавці народних танців підозрюють, що Жан Беленюк виконав «москальську присядку»
    Фото з відкритих джерел

    Скабєєва вважає, що Беленюку повертатися до Києва небезпечно

    Російська телеведуча та пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі телеканалу «Росія» проаналізувала перемогу українського спортсмена та політика Жана Беленюка в греко-римській боротьбі на «Олімпіаді-2020» у Токіо.

    Після перемоги спортсмен виконав традиційний український гопак з прапором. Ольга Скабєєва привітала з перемогою атлета та сказала, що хоч якась користь від депутатів Верховної Ради в Україні від «Слуг народу».

    Але на думку Скабєєвої, без зради тут не обійшлось. За словами російської пропагандистки, знавці народних танців підозрюють, що Жан Беленюк виконав не традиційний український гопак, а пустився в «москальську присядку».

    «Так що до нього можуть виникнути запитання в Україні. Як і у випадку із Зеленським, якому пред’являли, що замість вишиванки він косоворотку одягнув», – пригадала Скабєєва.

    На думку Скабєєвої, Беленюку повертатися до Києва небезпечно.

    Нагадаємо, що борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв фінальну сутичку в угорця Віктора Льорінця з рахунком 5:1 і піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу.

    Після сутички Жан, який зазнав травми перед Олімпіадою, накинув на себе прапор України і станцював гопак.

    Додамо, що на честь Дня вишиванки український президент Володимир Зеленський опублікував на сторінці в Instagram фото, на якому позує разом з дружиною Оленою у вишиванках. Фото викликало неоднозначну реакцію користувачів мережі.

    Теги: Росія спорт пропаганда Жан Беленюк Ольга Скабєєва
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    Гопак Беленюка викликав істерику в пропагандистів Путіна (відео)