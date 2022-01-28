ЗМІ: детективи НАБУ затримали нардепа від «Слуги народу»

Сергій Кузьміних до походу у політику був відомим волонтером

За попередніми даними, детективи підозрюють народного депутата в отриманні хабара

Сьогодні, 28 січня, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали народного депутата від «Слуга народу» Сергія Кузьміних. Про це повідомив головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов.

За попередніми даними, затримання відбулось під час передачі народному депутату значної суми грошей, що детективи кваліфікують як отримання хабара.

Видання зв'язувалося з Кузьміних для отримання коментаря, проте він наразі поза зоною досягнення.

Журналіст нагадав, що Кузьміних до походу у політику був відомим волонтером, який надавав допомогу нашим військовим.

Нагадаємо, вранці 28 січня голова міжфракційного об’єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков поінфомував, що до народного депутата об’єднання Олега Воронька приїхали працівники ДБР.

Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною 2 ст. 172-4 КУпАП (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств.

Водночас як повідомили в ДБР, під час судового розгляду в Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим, можливо, ввів в оману суд.