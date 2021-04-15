Пів року на посаді. Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА

Андрій Назаренко працював на посаді Кіровоградської ОДА з серпня 2020 року

Рішення про звільнення Назаренка ухвалене «за угодою сторін»

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Назаренка. Відповідний указ з'явився ввечері на сайті Офісу президента сьогодні ввечері.

«Звільнити Назаренка Андрія Валерійовича з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», – йдеться в документі.

Водночас, Зеленський підписав ще один указ. Цим документом він поклав тимчасове виконання обов'язків глави Кіровоградської ОДА на Валерія Жалдака.

Напередодні Кабінет міністрів України погодив звільнення Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Рішення про звільнення ухвалене «за угодою сторін».

Зазначимо, що лише пів року тому Зеленський на Кіровоградщині представив Назаренка - нового голову обладміністрації. Президент тоді застеріг Назаренка від повторення історії попереднього голови Кіровоградської облдержадміністрації, з яким зараз досі працюють правоохоронні органи.

Назаренко зауважив, що першим його пріоритетом на посаді буде «максимальна прозорість, відкритість і публічність» обласної влади для побудови ефективної системи спілкування з людьми.

У червні президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. За словами Зеленського, від СБУ він отримав дані, що «в оточенні голови обласної державної адміністрації відбуваються, м’яко кажучи, неправильні речі, пов’язані з порушенням закону України».

Пізно ввечері 25 червня СБУ повідомила, що її співробітники спіймали голову однієї з обласних державних адміністрацій та посадовця цієї ж ОДА на вимаганні 1,8 мільйона гривень.

25 червня Кабінет міністрів погодив відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації. 27 червня суд арештував Андрія Балоня.

Президент Володимир Зеленський призначив ексзаступника голови Херсонської обласної державної адміністрації, колишнього слідчого Андрія Балоня головою Кіровоградської ОДА на початку листопада 2019 року. На посаді він пропрацював неповних вісім місяців.