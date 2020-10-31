Пів сотні радикальних ісламістів скоїли напад на церкву у Відні

Правоохоронці повідомили, що напад вчинила група радикалів із числа турецьких ісламістів

Близько 50 радикальних послідовників ісламу турецького походження здійснили напад на церкву Святого Антонія Падуанського в Відні.

Про це повідомляє місцеве видання Kurier.

Відзначається, що радикали влаштували безлад в купілі та сповідальні – були пошкоджені лавки та інше майно храму. Священники викликали поліцію, але нападникам вдалося втекти.

Правоохоронці повідомили, що напад вчинила група радикалів із числа турецьких ісламістів.

Напад на церкву прокоментував канцлер Австрії Себастьян Курц, який назвав подію «політичним ісламом».

«Усі християни повинні мати можливість вільно та безпечно сповідувати свою віру в Австрії! Ми будемо рішуче продовжувати боротьбу проти політичного ісламу та не проявимо тут помилкової терпимості», – заявив Курц.

Нагадаємо, що 29 жовтня невідомий у Ніцці напав на перехожих біля міської церкви Нотр-Дам.

Жертвами нападу з ножем стали три людини, ще кілька людей отримали поранення. Зловмисник вже затриманий, під час нападу він кричав «Аллаху Акбар».

За даними ЗМІ, одна жінка була обезголовлена, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає

Нападником в Ніцці виявився 25-річний чоловік арабської зовнішності

Крім того, в той же час у французькому місті стався новий напад з ножем на поліцію.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття жертвам теракту в Ніцці.