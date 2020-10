Зеленський висловив співчуття жертвам теракту в Ніцці

Президент заявив, що Україна разом із Францією проти терору

Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт біля базиліки у французькому місті Ніцца.

Свої співчуття глава держави висловив співчуття у Twitter.

«Страшні новини з Ніцци: варварський напад на собор Нотр-Дам забрав життя трьох людей. Передаю глибоке співчуття від українського народу. Україна стоїть з Францією проти терору», – написав Зеленський.

Terrible news from Nice: a barbaric attack at the Notre-Dame Basilica took lives of 3 people. Sending deepest condolences from the Ukrainian people. #Ukraine stands with #France against terror.