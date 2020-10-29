Зеленський висловив співчуття жертвам теракту в Ніцці



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Жертвами нападу в Ніцці з ножем стали три людини

Президент заявив, що Україна разом із Францією проти терору

Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт біля базиліки у французькому місті Ніцца.

Свої співчуття глава держави висловив співчуття у Twitter.

«Страшні новини з Ніцци: варварський напад на собор Нотр-Дам забрав життя трьох людей. Передаю глибоке співчуття від українського народу. Україна стоїть з Францією проти терору», – написав Зеленський.

Terrible news from Nice: a barbaric attack at the Notre-Dame Basilica took lives of 3 people. Sending deepest condolences from the Ukrainian people. #Ukraine stands with #France against terror. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2020

Нагадаємо, що 29 жовтня невідомий у Ніцці напав на перехожих біля міської церкви Нотр-Дам.

Жертвами нападу з ножем стали три людини, ще кілька людей отримали поранення. Зловмисник вже затриманий, під час нападу він кричав «Аллаху Акбар».

За даними ЗМІ, одна жінка була обезголовлена, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає

Нападником в Ніцці виявився 25-річний чоловік арабської зовнішності

Крім того, в той же час у французькому місті стався новий напад з ножем на поліцію.