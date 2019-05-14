Північна Корея звинуватила США в ігноруванні домовленостей



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КНДР звинуватила Вашингтон в повному ігноруванні домовленостей, досягнутих на саміті у червні між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом, після того як США затримали північнокорейське судно за підозрою в порушенні санкцій проти Пхеньяна

Північна Корея звинуватила США в ігноруванні домовленостей у зв’язку з затриманням північнокорейського судна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

Північна Корея звинуватила Вашингтон в повному ігноруванні домовленостей двох країн, досягнутих на саміті у червні 2018 року між лідерами Кім Чен Ином і Дональдом Трампом, після того як США затримали північнокорейське судно за підозрою в порушенні санкцій проти Пхеньяна. Відповідну заяву зробив у вівторок представник МЗС КНДР.

КНДР назвала затримання США вантажного судна "незаконним пограбуванням" і закликала негайного повернути його.

Нагадаємо, Департамент юстиції Сполучених Штатів повідомив 9 травня, що затримав вантажний корабель Північної Кореї.

Це перше затримання північнокорейського судна з боку американського уряду у межах чинних санкцій проти Пхеньяну.

Нагадаємо, 9 травня Північна Корея здійснила пуск ракет у напрямку сходу. Пуск став другим менше ніж за тиждень і пройшов на тлі переговорів про ядерне роззброєння КНДР.