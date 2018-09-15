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    Північна та Південна Корея відкрили спільний центр зв'язку на кордоні

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    Північна та Південна Корея відкрили спільний центр зв'язку на кордоні

    Розташований центр на території промислового комплексу Кесон, що з боку кордону Північної Кореї

    Північна та Південна Корея відкрили перший спільний центр зв'язку поблизу кордону.

    Про це повідомляє The Guadrian.

    Розташований центр на території промислового комплексу Кесон, що з боку кордону Північної Кореї.

    У ньому працюватиме по 20 людей з кожної держави: громадяни Північної Кореї сидітимуть на 4 поверсі, а Південної — на 2.

    До створення центру країни могли спілкуватися факсом та телефоном (через лінії телефонного зв'язку). Проте під час загострення стосунків між країнами лінії закривали.

    Міністр з Південної Кореї зазначив, що тепер вони можуть «напряму обговорювати проблеми 24 години 365 днів».

    Представник Південної Кореї висловив сподівання, що центр допоможе у переговорах США та Північої Кореї стосовно ядерного роззброєння.

    «Ми сподіваємося, що це також сприятиме прогресу в переговорах про денуклеаризацію між Північною Кореєю та Сполученими Штатами», — зазначив представник Південної Кореї.

    Відкрили центр з'язку за декілька днів до третьої зустрічі президентів Північної та Південної Кореї.

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