Північна та Південна Корея відкрили спільний центр зв'язку на кордоні



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Розташований центр на території промислового комплексу Кесон, що з боку кордону Північної Кореї

Північна та Південна Корея відкрили перший спільний центр зв'язку поблизу кордону.

Про це повідомляє The Guadrian.

Розташований центр на території промислового комплексу Кесон, що з боку кордону Північної Кореї.

У ньому працюватиме по 20 людей з кожної держави: громадяни Північної Кореї сидітимуть на 4 поверсі, а Південної — на 2.

До створення центру країни могли спілкуватися факсом та телефоном (через лінії телефонного зв'язку). Проте під час загострення стосунків між країнами лінії закривали.

Міністр з Південної Кореї зазначив, що тепер вони можуть «напряму обговорювати проблеми 24 години 365 днів».

Представник Південної Кореї висловив сподівання, що центр допоможе у переговорах США та Північої Кореї стосовно ядерного роззброєння.

«Ми сподіваємося, що це також сприятиме прогресу в переговорах про денуклеаризацію між Північною Кореєю та Сполученими Штатами», — зазначив представник Південної Кореї.

Відкрили центр з'язку за декілька днів до третьої зустрічі президентів Північної та Південної Кореї.