«Північний потік-2»: євродепутати жорстко розкритикували угоду Байдена та Меркель

Євродепутати констатували, що «Північний потік-2» підриває безпеку України

Група депутатів Європарламенту виступила із жорсткою заявою щодо угоди між США і Німеччиною щодо завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік – 2». Про це йдеться у заяві, яку поширив у Facebook депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.

«Домовленість США-Німеччина навколо «Північного потоку-2» не є європейською домовленістю, але спробою двох країн покращити двосторонні відносини та змінити ситуацію від поганої до дуже поганої… Ми закликаємо інституції ЄС винести уроки з минулих та сучасних відносин з Росією, та продовжувати широку політику на основі європейських цінностей, а не бізнес-інтересів», – йдеться у заяві.

Депутати констатували, що «Північний потік-2» підриває безпеку України.

«На додаток, проєкт «Північного потоку-2» спрямований проти Зеленого курсу ЄС, та збільшує залежність Євросоюзу від енергетичних поставок з Росії», – йдеться у документі.

Заяву підписали депутати Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, Вітольд Ващиковський, Андрюс Кубілюс, Сандра Калнієте, Доменес Руїс Девеза, Мартін Нойсік, Іван Штефанец, Рамона Штругаріу, Радан Канев, Карен Мелчіор, Ліудас Мажуліс.

До слова, Трамп розкритикував Байдена та Меркель через «Північний потік-2».

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

За домовленостями Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи угода США і Німеччини щодо «Північного потоку-2», заявив, що переговори про транзит газу через Україну після 2024 року будуть мати комерційний характер і їх не ведуть глави держав.

Також стало відомо, що за умови вибудовування ефективної зовнішньої політики та розвитку економіки Київ впорається із ситуацією, але Україна буде втрачати $1,5 мільярда щороку.

Читайте також: