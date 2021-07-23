Мінус $1,5 мільярда щороку: скільки втратить Україна через «Північний потік-2»

Милованов каже, що від запуску цього проєкту будуть і позитиви

На Україну чекає втрата 20% економічного зростання в разі запуску газопроводу

За умови вибудовування ефективної зовнішньої політики та розвитку економіки Київ впорається із ситуацією, але Україна буде втрачати $1,5 мільярда щороку. Таку думку в ефірі телеканалу «Дом» висловив президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки (2019-2020 рр.), радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов.

«Зараз у нас є контракт на кілька років із транзиту газу – до 2024 року. Питання в тому, що станеться після 2024 року. Адже 2024-й – це не так далеко», – зазначив він.

Якщо після запуску «Північного потоку-2» повністю припиниться транспортування російського газу через Україну, то країна недоотримуватиме щорічно 1,5 млрд дол.

«1,5 млрд дол. – це немало. Якщо порівняємо з ВВП України, валовим внутрішнім продуктом, – він близько там 150-180 млрд дол., залежно від курсу валют, то 1,5 мільярда – це 1%. Це багато. Економіка України, наприклад, втратила кілька відсотків через пандемію. І ми це відчули – людям стало складніше, наприклад, знайти роботу або втримати її. Економіка зараз відновлюється, зростання ВВП буде 4,5% цього року. Тобто, здається, 1% – це не так багато, але це 20% зростання всієї економіки. І це відбуватиметься щороку», – оцінив ризики Милованов.

Щоб мінімізувати втрати, Україна повинна продовжувати вибудовувати ефективну зовнішню політику та налагоджувати економіку.

Серед переваг України у разі запуску «Північного потоку-2» він зазначив зміцнення незалежності від Росії, яка «спалює дедалі більше мостів» зі світовою спільнотою.

«Ми будемо економічно більш незалежні від Росії. Вона спалює дедалі більше й більше мостів – і політичних, й економічних. Це процес із боку РФ системний, він триває десятиліттями. Війна, окупація, торгові війни, кібератаки...», – перерахував Милованов.

Києву вдалося переорієнтувати експорт товарів в умовах російської агресії, відповідно вдасться й переорієнтувати економіку в разі реалізації газового проєкту РФ.

«Український експорт до Росії (з 2014 року) впав на 78%. Але ми переорієнтували експорт, переорієнтували економіку. І тут (після запуску «Північного потоку-2») теж переорієнтовується економіка. Це займе якийсь час, це не буде безкоштовно для економіки, але ми економіку свою переорієнтуємо, зароблятимемо гроші для нас усіх інакше», – резюмував Милованов.

Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко вважає, що санкції США проти компанії-оператора російського газопроводу «Північний потік-2» здатні відвадити європейських споживачів газу та зрештою не дати запрацювати цьому геополітичному проєкту Кремля.

У Путіна заявили, що переговори про транзит газу через Україну після 2024 року буде залежати, в тому числі, від обсягів європейського попиту.

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