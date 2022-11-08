П'ять важливих новин 8 листопада

Україна планує продовжити мобілізацію та дію воєнного стану

Сьогодні, 8 листопада, триває 258 доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Пропонуємо ознайомитися з найважливішими новинами сьогоднішнього дня у нашій традиційній підбірці.

Продовження мобілізації та воєнного стану в Україні

Президент Володимир Зеленський запропонував продовжити мобілізацію і воєнний стан в Україні. Відповідні законопроєкти президент вніс до Верховної ради.

Пропозиції президента будуть розглянуті на найближчому пленарному засіданні. Імовірно, продовження воєнного стану і мобілізації буде знову на 90 днів.

Проміжні вибори у США

Сьогодні, 8 листопада, у США проходять проміжні вибори до Конгресу. Демократичній партії президента країни Джо Байдена загрожує втрата більшості обох палат законодавчого органу країни. Результати виборів однозначно матимуть вплив на наступні два роки президентства Джо Байдена та його політику, включаючи протидію російській агресії в Україні.

Голосування визначить долю всіх 435 місць у Палаті представників та 35 зі 100 місць у Сенаті, а також буде обрано губернаторів у 36 штатах.

Американські ЗМІ зазначають, що республіканцям потрібно завоювати лише п'ять місць, щоб отримати більшість у Палаті представників. Доля Сенату ще не визначена, однак опитування свідчать, що і тут Республіканська партія має великі шанси взяти гору.

Втрата більшості в обох палатах серйозно ускладнить Байдену правління країною, оскільки республіканці зможуть повністю заблокувати його порядок денний у Конгресі.

Скасування податку на імпорт генераторів та обігрівачів

Кабмін затвердить постанову, згідно з якою від сплати податку на додану вартість та в’їзного мита будуть звільнені важливі для проходження опалювального сезону товари.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час промови на засіданні уряду, йдеться про газогенератори, електричні двигуни, електрогенератори, установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі, обігрівачі.

Участь президента у саміт G20

Президент Володимир Зеленський братиме участь в саміті G20, що пройде на Балі в Індонезії. Ймовірно, глава держави приєднається до зустрічі онлайн.

Зазначимо, що участь на цьому саміті може взяти і російський диктатор Володимир Путін. За словами президента Індонезії Джоко Відодо, Путін візьме участь у саміті лідерів «якщо у нього буде така можливість». Але якщо у диктатора цього не вдасться, то президент Індонезії проситиме його доєднатися віртуально.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що участь російського диктатора Володимира Путіна в саміті G20 в Індонезії була б «небезпечною» для нього, оскільки там довелося б відповідати на конкретні питання щодо розв'язаної в Україні війни, а не озвучувати свої пропагандистські наративи.

Нова стратегія боротьби з російськими ракетами

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російські ракети мають знищуватися ще до їх пуску. Данілов зазначив, що Україні потрібна сучасна система протиповітряної оборони та далекобійні ракети, які допоможуть застосувати нову стратегію в боротьбі з російськими обстрілами.

Водночас спеціалісти лондонського аналітичного центру з оборони та безпеки Rusi зазначають, що Росія може вдатися в Україні до таких же бомбардувань, як і в Сирії. Щоб цього не сталося, західні партнери повинні постачати Україні більше засобів протиповітряної оборони та зброї і робити це швидше.