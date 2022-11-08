Росія може бомбардувати Україну способом, який раніше використала в Сирії

Потрібна подальша підтримка Заходу, щоб Київ міг протистояти оновленому підходу Москви війни в повітрі

Росія може вдатися в Україні до таких же бомбардувань, як і в Сирії. Щоб цього не сталося, західні партнери повинні постачати Україні більше засобів протиповітряної оборони та зброї і робити це швидше. Такої думки дотримуються спеціалісти лондонського аналітичного центру з оборони та безпеки Rusi.

«У доповіді, підготовленій лондонським аналітичним центром Королівським інститутом об'єднаних служб (Rusi), попереджається, що якщо західні країни не продовжать і не збільшать постачання засобів протиповітряної оборони в Україну, то Росія, швидше за все, застосує ті ж самі методи бомбардувань, які вона використовувала в Сирії, з руйнівним ефектом», – йдеться в матеріалі.

Російська авіація перетворювала міста Сирії на випалену землю

Завдяки своїй нездатності знищити українські мобільні системи зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Росія залишається не в змозі ефективно використовувати потенційно важку та ефективну повітряну вогневу потужність своїх авіаційних бомбардувальників і багатоцільових винищувачів для бомбардування українських стратегічних цілей і позицій на передовій із середньої висоти, як це було в Сирії. Відтак окупанти досі не повторили свою стратегію, які використали в Сирії: перетворення значної частини міст на руїни.

З цього випливає, що якщо українські ЗРК не будуть поповнені боєприпасами, а зрештою згодом доукомплектовані та замінені західними еквівалентами, авіація РФ відновить здатність становити серйозну загрозу. У короткостроковій перспективі Україна також потребує великої кількості додаткових переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) і зенітних установок з радіолокаційним наведенням, таких як «Гепард», щоб підтримувати та посилювати свою здатність перехоплювати «Шахед-136» і захищати енергетичну інфраструктуру.

У середньостроковій перспективі Україні потрібні економічно ефективні способи захисту від «Шахед-136». Одним із варіантів можуть бути компактні радарні та/або лазерні системи дальності та візування, які дозволять численним існуючим зенітним гарматам бути набагато точнішими та ефективнішими проти них.

Російськими військами в Україні зараз командує генерал Сергій Соловій Суровікін, який керував бомбардуванням сирійського Алеппо. Раніше США попереджали про виняткову жорстокість командувача окупаційними військами.

Експерти з озброєнь зазначили, що Україні бракує сучасних багатоцільових бойових літаків. Зокрема, винищувачів НАТО F16, яких було побудовано тисячі. Але недоліком F16 є те, що він потребує довгих, незайманих злітно-посадкових смуг, які будуть вразливими для російського націлювання. Аналогом міг би стати шведський літак Grippen, який може діяти з невеликих, непомітних лісових баз. До цього часу зброя, що постачалася НАТО, майже вся призначалася для чітко визначених оборонних цілей.

Надсилання сучасних бойових літаків було б значним кроком вперед для оборони України.

Нагадаємо, раніше російські загарбники бомбили лікарні та табори біженців у Сирії.