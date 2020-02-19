План «12 кроків» є неформальним і не відповідає політиці України і НАТО, - Загороднюк



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Андрій Загороднюк заявив, що план «12 кроків» є неформальним

Міністр оборони України Андрій Загороднюк: Наша позиція - це те, що цей документ є абсолютно неформальним

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що план «12 кроків» є неформальним і не відповідає політиці України та Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про це він повідомив журналістам.

«Наша позиція - це те, що цей документ є абсолютно неформальним. Він не відповідає політиці України, він не відповідає політиці НАТО, він не відповідає політиці наших ключових партнерів. Тобто він взагалі не відповідає ніякій політиці. Тому ми його не розглядали всерйоз», - сказав Загороднюк.

План був опублікований на сайті Мюнхенській конференції з безпеки, серед пунктів плану вказано запуск нового національного діалогу про ідентичність і визначення взаємодії Європейського Союзу і Росії.

Міністр зазначив, що цей документ не виражає позиції міжнародних партнерів, які, зі його слів, мать інше бачення.

Як повідомлялося, три європейські неурядові організації, включаючи авторитетну Мюнхенську безпекову конференцію, у співпраці з Російською радою міжнародних справ, оприлюднили документ за назвою «12 кроків для більшої безпеки України та євроатлантичного регіону».

Цей документ, по суті, має на меті відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог України щодо Донбасу. Він пропонує, зокрема, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між РФ із Євросоюзом. Також планом пропонується запуск всеукраїнського загальнонаціонального діалогу щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію.

Того ж дня із сайту Мюнхенської конференції зник скандальний план щодо України.

Втім, 15 лютого на сайт Мюнхенської конференції повернули скандальний «мирний план» для України.