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    План президента Зеленського: фігурою Степанова посилити свою команду в Одеському регіоні, – експерт

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    <span>Міністр охорони здоров'я Максим Степанов</span> - План президента Зеленського: фігурою Степанова посилити свою команду в Одеському регіоні, – експерт
    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов

    В Одеській області Зеленський планує використовувати фігуру міністра охорони здоров'я Максима Степанова

    Президент України Володимир Зеленський хоче посилити команду «Слуги народу» в регіонах. Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив політичний експерт Олег Пастернак.

    «Тільки що у себе на Facebook глава МОЗ Максим Степанов опублікував інформацію про те, що планує йти в Одеську облраду від «Слуги народу». Це означає, що Україна вже повністю увійшла у виборчий процес і президенту Зеленському необхідні ресурси, якими він зможе підсилити СН в регіонах. Для Зе-команди на Одещині – Степанов найкраща кандидатура», – відзначає експерт.

    На його думку, нинішній глава міністерства здоров’я на цю роль підходить відразу з кількох причин: у нього висока впізнаваність, немає гучних скандалів і найголовніше – він знає регіон і має на нього вплив, оскільки не просто довго там працював, а очолював його на позиції глави обласної державної адміністрації.

    «Чи не використовувати цей ресурс – було б помилкою з боку Зеленського і ОП. З огляду на, що справи в регіонах у Слуги зараз не дуже, президент зараз буде максимально посилювати позиції в областях шляхом перевірених і медійних особистостей. Почали зі Степанова. І швидше за все, про цю рокіровку самого главу МОЗ особливо не питали», – підсумував Пастернак.

    Нагадаємо, що Степанов іде першим номером на виборах в Одеську облраду від «слуг».

    Володимир Зеленський Україна Максим Степанов Facebook президент
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