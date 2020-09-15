Степанов провів розмову з мерами міст та переконав їх відмовитися від масових гулянь



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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов

Розмова з мерами міст тривала 2,5 години

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів нараду з мерами обласних центрів щодо ситуації з коронавірусом та дотримання карантинних вимог. Про що домовились, він розповів на брифінгу.

За його словами, головною метою було прибрати «будь-які політичні речі».

«Важливо, щоб заходи, які пропонуємо, виконувались. Крім того, контроль покладений саме на місцеву владу. Ми домовились по багатьма позиціям. Я готовий сам ініціювати ці зміни в постанову уряду», – зазначив він.

В свою чергу, мери міст, за словами Степанова, підтримали, що повинні не проводити зараз масові заходи, що треба контроль на транспорті, на ринках.

Вони запропонували інший режим роботи шкіл або дитячих садочків.

«Ми готові це підтримувати», – зазначив Степанов.

Нагадаємо, що в Україні на дистанційному навчанні понад 500 шкільних класів.

До слова, що київські школи починають закривати на карантин.

Також, у Києві закрили на карантин навчально-виховний комплекс №240 «Соціум» через виявлення коронавірусу у двох вчителів.

Крім того, у Києві через коронавірус на карантин закрили дві школи й чотири дитсадки.



