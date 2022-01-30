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    На Херсонщині поховали нацгвардійців, які загинули під час стрілянини у Дніпрі (фото)

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    Загиблих поховали у місцях, де вони народилися - На Херсонщині поховали нацгвардійців, які загинули під час стрілянини у Дніпрі (фото)
    Загиблих поховали у місцях, де вони народилися
    фото: ngu.gov.ua

    Попрощатися із загиблими прийшли близькі, родичі, друзі та співслуживці гвардійців, а також сотні місцевих жителів

    Сьогодні У Херсонській області поховали трьох нацгвардійців, які загинули під час стрілянини у Дніпрі. Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

    «Сьогодні, 30 січня, у останню путь проводжали військовослужбовців Національної гвардії України – Олександра Буганова у Подокалицівці, у Каховці – Леоніда Черніка, а у Олешках – Артема Левківського. Всі вони загинули на території Дніпровського заводу «Південмаш» від вогнепальних поранень, несумісних з життям», – йдеться у повідомленні.

    Попрощатися із загиблими прийшли близькі, родичі, друзі та співслуживці гвардійців, а також сотні місцевих жителів. Військовослужбовців поховали у населених пунктах, де вони народилися та виросли, де живуть їхні батьки.

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    На Херсонщині поховали нацгвардійців, які загинули під час стрілянини у Дніпрі (фото)
    На Херсонщині поховали нацгвардійців, які загинули під час стрілянини у Дніпрі (фото)
    На Херсонщині поховали нацгвардійців, які загинули під час стрілянини у Дніпрі (фото)
    На Херсонщині поховали нацгвардійців, які загинули під час стрілянини у Дніпрі (фото)
    На Херсонщині поховали нацгвардійців, які загинули під час стрілянини у Дніпрі (фото)
    На Херсонщині поховали нацгвардійців, які загинули під час стрілянини у Дніпрі (фото)
    На Херсонщині поховали нацгвардійців, які загинули під час стрілянини у Дніпрі (фото)
    На Херсонщині поховали нацгвардійців, які загинули під час стрілянини у Дніпрі (фото)
    На Херсонщині поховали нацгвардійців, які загинули під час стрілянини у Дніпрі (фото)
    фото: ngu.gov.ua

    Нагадаємо, у Дніпрі 29 січня прощалися з загиблими військовими.

    Як відомо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

    Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

    До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

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    Теги: трагедія МВС Нацгвардія Херсонщина смерть батьки солдат
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    На Херсонщині поховали нацгвардійців, які загинули під час стрілянини у Дніпрі (фото)