  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Петиція з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію вдруге набрала 25 тис. голосів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Марш жінок-2021/ - Петиція з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію вдруге набрала 25 тис. голосів
    Марш жінок-2021/
    фото: Оксана Сенів/Суспільне

    У травні минулого року перша петиція на цю ж тему зібрала понад 25 тис. голосів

    Друга петиція за ратифікацію Стамбульської конвенції на сайті Офісу президента набрала необхідні 25 тис. голосів. Згідно з законом, тепер її має розглянути президент.

    У травні минулого року перша петиція на цю ж тему зібрала понад 25 тис. голосів. Тоді Володимир Зеленський пообіцяв винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції, але цього не сталось.

    Згідно з законом, президент повинен надати відповідь на петицію, що набрала таку кількість голосів, не пізніше, ніж через три місяці.

    Ініціатором другої петиції стала громадська організація Марш жінок, а саму петицію подала активістка Олена Шевченко.

    У петиції присутнє звернення до Володимира Зеленського, щоб він сприяв внесенню законопроєкта про ратифікацію Стамбульської конвенції до ВРУ, провів консультації з усіма політичними силами та партіями/фракціями у парламенті та забезпечив прозоре та незалежне голосування щодо ухвалення законопроєкту.

    За даними МВС, у 2021 році на 56% збільшилась кількість звернень до поліції щодо домашнього насильства, якщо порівнювати це з роком 2020.

    Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але документ досі не був ратифікований.

    Як відомо, Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству. Туреччина – перша країна, яка ратифікувала конвенцію Ради Європи, прийняту в Стамбулі. Рада Європи розкритикувала вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції.

    Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я провела новий аналіз, згідно з яким кожна третя жінка у світі, а це 736 млн осіб, зазнала фізичного чи сексуального насильства. Сьогодні жертвами домашнього насильства стають жінки у молодшому віці, хоча загальна кількість постраждалих залишається незмінною.

    Теги: МВС Володимир Зеленський Стамбульська конвенція президент жінка петиція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Петиція з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію вдруге набрала 25 тис. голосів