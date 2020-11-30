У Telegram з'явилися групові дзвінки

Тепер можна буде створити голосовий чат у суспільну групу

Поки функція доступна в бета-версії програми і тільки для користувачів Android

Популярний месенджер Telegram почав тестувати функцію групових дзвінків. Про це повідомляє Telegram-канал Код Дурова.

Тепер можна буде створити голосовий чат у суспільну групу. Кількість учасників розмови залежить від налаштувань групи.

Крім того, Telegram передбачає можливість підключення до голосового чату як для всіх учасників групи, так і для адміністраторів.

Коли оновлення з’явиться на iOS для iPhone – поки невідомо.

Актуальну версію Telegram Beta можна завантажити в Telegram-каналі tgfiles, оновлена версія програми 7.3.0 (21639) вже доступна.

Нова функція додатку

Нагадаємо, що з кінця вересня у Telegram можна коментувати пости.

Крім того, у Telegram тепер є відеодзвінки.