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    У світі

    У Telegram з'явилися групові дзвінки

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    Тепер можна буде створити голосовий чат у суспільну групу - У Telegram з'явилися групові дзвінки
    Тепер можна буде створити голосовий чат у суспільну групу

    Поки функція доступна в бета-версії програми і тільки для користувачів Android

    Популярний месенджер Telegram почав тестувати функцію групових дзвінків. Про це повідомляє Telegram-канал Код Дурова.

    Тепер можна буде створити голосовий чат у суспільну групу. Кількість учасників розмови залежить від налаштувань групи.

    Крім того, Telegram передбачає можливість підключення до голосового чату як для всіх учасників групи, так і для адміністраторів.

    Коли оновлення з’явиться на iOS для iPhone – поки невідомо.

    Актуальну версію Telegram Beta можна завантажити в Telegram-каналі tgfiles, оновлена версія програми 7.3.0 (21639) вже доступна.

    Нова функція додатку
    Нова функція додатку

    Нагадаємо, що з кінця вересня у Telegram можна коментувати пости.

    Крім того, у Telegram тепер є відеодзвінки.

    Теги: Telegram соціальні мережі
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