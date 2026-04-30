Легендарний форвард «Шахтаря» оцінив шанси «гірників» у грі з «Крістал Пелас»

Андрій Воробей: Ставлю на «Крістал Пелас», однак вірю у «Шахтар»
Андрій Воробей: Щодо протистояння з «Крістал Пелас», то я вважаю, що «Шахтарю» буде дуже важко

Легендарний нападник «Шахтаря» Андрій Воробей в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» оцінив шанси гірників у півфіналі Ліги конференцій, де суперником донеччан буде англійський «Крістал Пелас».

«Вихід у півфінал Ліги конференцій – це вже хороший результат. Так, цей турнір не рівень Ліги чемпіонів, але грати у півфіналі будь-якого єврокубку – це досягнення.

Щодо протистояння з «Крістал Пелас», то я вважаю, що «Шахтарю» буде дуже важко. Англійський клуб однозначний фаворит турніру. Тим більше, що прохід «Леха» і АЗ у Лізі конференцій, як на мене, був не дуже переконливим. З помилками і нервами. Тому ставлю на «Крістал Пелас», однак вірю у «Шахтар». Як казав видатний український тренер Віктор Прокопенко, не шукайте логіку у футболі», – заявив Воробей.

Перший матч півфіналу між «Шахтарем» та «Крістал Пелас» відбудеться у польському Кракові 30 квітня 2026 року. Початок – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, «Шахтар» менш ніж за годину продав усі квитки в гостьовий сектор на матч-відповідь  Ліги конференцій з «Крістал Пелас».

Матч відбудеться 7 травня 2026 року у Лондоні на стадіоні «Селгерст Парк». Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Як повідомлялося, президент «Сьона» Крістіан Константін відповів на запитання пропагандистів щодо потенційної товариської гри проти клубу з Росії.

«Наразі «Сьон» не планує матчі з російськими клубами влітку. Але ми хотіли б зіграти з клубами РПЛ восени під час міжнародної паузи. Розглянемо різні варіанти», – сказав Константін.

На даний момент «Сьон» посідає четверте місце у чемпіонській групі швейцарської першості та продовжує боротьбу за місце у єврокубках.

Читайте також

Олександр Пищур наступного сезону гратиме в Ла Лізі
В «Жироні» підтвердили, що підпишуть чергового українця
24 квiтня, 17:20
До мережі було залучено близько 10 дівчат віком від 18 до 30 років
У Мілані була викрита мережа ескорт-послуг: серед клієнтів – гравці Серії А і пілот Формули-1
21 квiтня, 16:00
Олександр Шовковський заговорив про можливість очолити збірну України
Шовковський вперше відповів, чи мав пропозицію очолити збірну України
18 квiтня, 21:03
«Страсбург» відіграв два голи на шляху до 1/2 фіналу Ліги конференцій
Хто складе компанію «Шахтарю»? Визначилися усі півфіналісти Ліги конференцій
17 квiтня, 01:38
Габріеле Гравіна вирішив не триматися за крісло
Італія пішла на перше кадрове рішення після невдачі у відборі до Чемпіонату світу 2026
2 квiтня, 16:59
Рафаел Геррейру отримав перший варіант продовження кар'єри
«Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» оборонця – ЗМІ
2 квiтня, 11:30
Провідний аравійський клуб узяв Дані Ольмо «на олівець»
Хавбек «Барселони» потрапив на радар Саудівської Аравії – ЗМІ
1 квiтня, 14:00
Джермейн Дефо пішов у самостійне тренерське плавання
Ексфорвард збірної Англії розпочав самостійну кар'єру тренера
30 березня, 14:59
Стівен Джеррард звернув увагу на трійку кандидатур
Легенда «Ліверпуля» склав список на заміну багаторічному лідеру команди
30 березня, 12:57

Новини

День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Сьогодні, 06:45
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:28
Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Вчора, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Вчора, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Вчора, 16:10

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
