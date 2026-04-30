Легендарний форвард «Шахтаря» оцінив шанси «гірників» у грі з «Крістал Пелас»

Андрій Воробей: Ставлю на «Крістал Пелас», однак вірю у «Шахтар»

Андрій Воробей: Щодо протистояння з «Крістал Пелас», то я вважаю, що «Шахтарю» буде дуже важко

Легендарний нападник «Шахтаря» Андрій Воробей в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» оцінив шанси гірників у півфіналі Ліги конференцій, де суперником донеччан буде англійський «Крістал Пелас».

«Вихід у півфінал Ліги конференцій – це вже хороший результат. Так, цей турнір не рівень Ліги чемпіонів, але грати у півфіналі будь-якого єврокубку – це досягнення.

Щодо протистояння з «Крістал Пелас», то я вважаю, що «Шахтарю» буде дуже важко. Англійський клуб однозначний фаворит турніру. Тим більше, що прохід «Леха» і АЗ у Лізі конференцій, як на мене, був не дуже переконливим. З помилками і нервами. Тому ставлю на «Крістал Пелас», однак вірю у «Шахтар». Як казав видатний український тренер Віктор Прокопенко, не шукайте логіку у футболі», – заявив Воробей.

Перший матч півфіналу між «Шахтарем» та «Крістал Пелас» відбудеться у польському Кракові 30 квітня 2026 року. Початок – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, «Шахтар» менш ніж за годину продав усі квитки в гостьовий сектор на матч-відповідь Ліги конференцій з «Крістал Пелас».

Матч відбудеться 7 травня 2026 року у Лондоні на стадіоні «Селгерст Парк». Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Як повідомлялося, президент «Сьона» Крістіан Константін відповів на запитання пропагандистів щодо потенційної товариської гри проти клубу з Росії.

«Наразі «Сьон» не планує матчі з російськими клубами влітку. Але ми хотіли б зіграти з клубами РПЛ восени під час міжнародної паузи. Розглянемо різні варіанти», – сказав Константін.

На даний момент «Сьон» посідає четверте місце у чемпіонській групі швейцарської першості та продовжує боротьбу за місце у єврокубках.