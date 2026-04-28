«Шахтар» ризикує втратити 30 мільйонів євро через Мудрика

Донецький клуб зазнає збитків через допінгову справу свого ексгравця

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін заявив, що клуб може не отримати бонуси, передбачені в контракті Михайла Мудрика з «Челсі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Що сказав Палкін

«У його контракті передбачені бонуси на суму 30 мільйонів євро. І якщо він не гратиме, якщо «Челсі» не досягатиме результатів, ми втратимо 30 мільйонів євро. Для нас це серйозний фінансовий удар.

Тому всі сподіваються, що ця історія завершиться якомога швидше позитивним результатом і Мудрик повернеться на поле. В іншому випадку ми ризикуємо втратити 30 мільйонів євро», – пояснив Палкін.

Мудрик перейшов до лондонського гранда з «Шахтаря» взимку 2023 року за 70 мільйонів євро + бонуси. Контракт Михайла з «Челсі» діє до літа 2031 року.

Усунення Михайла Мудрика

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх».

Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагається довести, що не вживав заборонені речовини. Найімовірніше, він не уникне дискваліфікації, але її термін може бути близьким із вже пропущеним періодом. Дискваліфікація українця може тривати від 2 до 4 років.

