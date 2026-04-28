Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» ризикує втратити 30 мільйонів євро через Мудрика

glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Михайло Мудрик востаннє грав у листопаді 2024 року
фото: REUTERS

Донецький клуб зазнає збитків через допінгову справу свого ексгравця

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін заявив, що клуб може не отримати бонуси, передбачені в контракті Михайла Мудрика з «Челсі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Що сказав Палкін

«У його контракті передбачені бонуси на суму 30 мільйонів євро. І якщо він не гратиме, якщо «Челсі» не досягатиме результатів, ми втратимо 30 мільйонів євро. Для нас це серйозний фінансовий удар. 

Тому всі сподіваються, що ця історія завершиться якомога швидше позитивним результатом і Мудрик повернеться на поле. В іншому випадку ми ризикуємо втратити 30 мільйонів євро», – пояснив Палкін.

Мудрик перейшов до лондонського гранда з «Шахтаря» взимку 2023 року за 70 мільйонів євро + бонуси. Контракт Михайла з «Челсі» діє до літа 2031 року.

Усунення Михайла Мудрика

Наразі останній матч у професіональній кар'єрі українець зіграв 28 листопада 2024 року. Спершу він опинився на лаві запасних «Челсі», а далі зник із заявки «синіх».

Зрештою, з'ясувалося, що вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі виявили мельдоній. Мудрик разом із юридичною командою намагається довести, що не вживав заборонені речовини. Найімовірніше, він не уникне дискваліфікації, але її термін може бути близьким із вже пропущеним періодом. Дискваліфікація українця може тривати від 2 до 4 років.

Нагадаємо, усунений від професіональних виступів вінгер збірної України Михайло Мудрик засвітився на курйозному відео своєї дівчини Джордін Джонс.

Пара разом навідалася до фітнес-центру. У якийсь момент українець вирішив позайматися з вагою. Роль «штанги» дісталася американці – Мудрик хвацько попіднімав її над собою.

Теги: Сергій Палкін Михайло Мудрик ФК Челсі ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ентоні Гордон матиме варіант повернення у рідне місто
«Ньюкасл» втратить двох лідерів у разі невиходу в єврокубки – ЗМІ
29 березня, 17:28
Стівен Джеррард звернув увагу на трійку кандидатур
Легенда «Ліверпуля» склав список на заміну багаторічному лідеру команди
30 березня, 12:57
Синьо-жовті мають 1546,88 бала у рейтингу ФІФА
Збірна України втратила позиції у рейтингу ФІФА
1 квiтня, 16:12
Хайкін отримав громадянство Норвегії
Титулований воротар-рекордсмен відмовився від російського громадянства
10 квiтня, 15:00
Джаррод Боуен не цурається свого коріння
Нападник збірної Англії допоміг клубу з шостого дивізіону після стихійного лиха
10 квiтня, 17:41
«Синьо-жовті» дивитимуться Чемпіонат світу 2026 по ТБ
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Криворіжці влаштували «Руху» розгром
«Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
19 квiтня, 15:25
26-річний Дівєєв минулої зими перейшов до петербурзького клубу з московського ЦСКА
Гравець збірної РФ з футболу заявив, що його шокують ціни в російських магазинах
24 квiтня, 15:19
Лізе Клавенесс виступає за невтручання політики у футбол
Очільниця норвезького футболу запропонувала скасувати Премію миру від ФІФА
Вчора, 18:55

Новини

«Шахтар» ризикує втратити 30 мільйонів євро через Мудрика
«Шахтар» ризикує втратити 30 мільйонів євро через Мудрика
Зрадник Тимощук поскаржився на суддівство в російському футболі
Зрадник Тимощук поскаржився на суддівство в російському футболі
Модрич переніс операцію, але сподівається зіграти на п’ятому для себе Чемпіонаті світу
Модрич переніс операцію, але сподівається зіграти на п’ятому для себе Чемпіонаті світу
Лунін може пропустити матч з «Барселоною» у травні
Лунін може пропустити матч з «Барселоною» у травні
Помилка гравця в американський футбол допомогла врятувати життя вболівальника
Помилка гравця в американський футбол допомогла врятувати життя вболівальника
Шанси «Шахтаря» напряму потрапити наступного сезону в Лігу чемпіонів покращились
Шанси «Шахтаря» напряму потрапити наступного сезону в Лігу чемпіонів покращились

Новини

Окупанти зруйнували історичний центр Маріуполя (фото)
Сьогодні, 15:15
На Львівщині вандали понівечили фігуру Матері Божої (фото)
Сьогодні, 15:15
Лідер «Манчестер Юнайтед» повторив результативне досягнення Роналду
Сьогодні, 14:36
Розвідка: економіка Росії входить у системну кризу
Сьогодні, 14:35
Вашингтон переплутав прапори напередодні візиту короля Чарльза III
Сьогодні, 14:02
Міністр освіти назвав найпопулярніші предмети НМТ-2026
Сьогодні, 13:20

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua