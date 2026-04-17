На кону – 50 млн євро. Як «Шахтарю» пробитися до Ліги чемпіонів

Розповідаємо, як «Шахтарю» здобути перепустку до головного клубного турніру Європи

Напередодні донецький «Шахтар» пробився у півфінал Ліги конференцій. І хоч європейський трофей уже видніється на горизонті, та головні сподівання «гірники» покладають на вихід у Лігу чемпіонів.

Про реальні шанси вітчизняного гранда та фінансові переваги від такого розвитку подій – у матеріалі «Главкома».

Для українських команд віднедавна Ліга чемпіонів повернулася до свого первісного значення. У головний єврокубок від України ось вже кілька років потрапляє винятково чемпіон Прем’єр-ліги. Не дивно, що в пресі чемпіонські перегони постійно змальовують як битву за мільйони. Вихід в основний етап європейського турніру несе чималий фінансовий зиск.

Банальна участь в основному етапі Ліги чемпіонів гарантує кожному клубу 18,62 млн євро призових. Далі більше. Кожна нічия у загальному раунді турніру збагатить учасника на 700 тисяч, а перемога – на 2,1 млн у євровалюті. Наступним «платним» етапом стало фінальне місце в зведеній турнірній таблиці основного етапу – від 275 тисяч за останнє (36-те) до 9,9 млн євро за перше місця.

Повний список виплат у Лізі чемпіонів:

базова виплата – 18,62 млн євро,

перемога на основному етапі – 2,1 млн євро,

нічия на основному етапі – 750 тисяч євро,

бонус за фінальне місце на основному етапі (залежно від місця) – від 275 тисяч до 9,9 млн євро,

фініш у чільній вісімці основного етапу – 2 млн євро,

фініш у другій вісімці основного етапу – 1 млн євро,

попередній раунд плейоф – 1 млн євро,

1/8 фіналу – 11 млн євро,

1/4 фіналу – 12,5 млн євро,

1/2 фіналу – 15 млн євро,

фіналіст – 18,5 млн євро,

переможець – 25 млн євро.

Отже, мінімальні заробітки учасника Ліги чемпіонів зараз складає майже 19 млн у євровалюті. Натомість переможець турніру, залежно від кількості перемог на основному етапі, може розраховувати на 100-115 млн.

Варто зазначити, що у сезоні 2024/25 «Шахтар» завдяки виступам у Лізі чемпіонів заробив понад 40 млн євро. І це при тому, що «гірники» змогли здобути дві перемоги у основному етапі змагань. При більш ж вдалому виступі у наступній Лізі чемпіонів «Шахтар» цілком може замахнутися на 50 млн євро чи, навіть, ще більшу суму.

Крім того, Ліга чемпіонів є чудовою вітриною, яка дозволяє таким командам, як «Шахтар», продавати своїх гравців в інші клуби.

Натомість успіхи в Лізі Європи та Лізі конференцій несуть значно скромніші призові. Тож прагнення «Шахтаря» повернутися у головний єврокубок цілком зрозумілі. Тим більше, що на цьому етапі сезону доля «гірників» залишається у їхніх руках.

Призові Ліги чемпіонів інфографіка: FootballPlus

Що «Шахтарю» потрібно для виходу в Лігу чемпіонів 2026/27

Передусім команда Арди Турана зобов’язана виграти чемпіонський титул УПЛ. До фінішу сезону в елітному дивізіоні залишається сім турів. «Гірники» наразі ділять лідерство в чемпіонаті України з черкаським ЛНЗ. До свого активу «Шахтар» записав 51 очко. Важлива заувага – донеччани ще й мають матч у запасі в порівнянні з конкурентом. Отже, «гірники» зіграють вісім поєдинків проти семи в ЛНЗ.

Турнірна таблиця УПЛ

До першого півфіналу Ліги конференцій проти лондонського «Крістал Пелас» у графіку підопічних Турана три матчі Прем’єр-ліги. Вітчизняний гранд зустрінеться з житомирським «Поліссям», луганською «Зорею» (перенесений) та «Кудрівкою». Між двома півфіналами на євроарені «гірники» перетнуться з київським «Динамо» в Класичному на початку травня. А потім упродовж місяця проекзаменують «Полтаву», столичну «Оболонь», криворізький «Кривбас» і «Колос» із Ковалівки.

Звісно, тренерський штаб «гірників» може ставити максимальне завдання. Мовляв, вісім перемог гарантують команді титул. Та на ділі головним конкурентом «Шахтаря» цьогоріч став колектив без досвіду чемпіонських перегонів. Тож насправді вітчизняному гранду достатньо набрати більше очок за «насінників». «Золото» УПЛ відправить «гірників» як мінімум у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, тобто на відстань двох матчів із одним суперником від основного етапу турніру в сезоні 2026/27.

Як «Шахтар» може потрапити в основний етап Ліги чемпіонів 2026/27 без кваліфікації

Поруч із власним домашнім завданням «гірники» своїми виступами здобув право на невелику допомогу Фортуни. На цей момент «Шахтар» зберіг непогані шанси на пряму путівку в основний етап головного єврокубка. Щоправда, для такого розвитку подій повинні зійтися кілька факторів.

Першою умовою для додаткового місця серед учасників Ліги чемпіонів була перемога в турнірі команди, що виборола право на участь в головному єврокубку через внутрішні змагання. До півфіналу Ліги чемпіонів пробилися французький «Парі Сен-Жермен», мюнхенська «Баварія», лондонський «Арсенал» і мадридський «Атлетіко». Перша трійка в Лізі 1, Бундеслізі та АПЛ відповідно йде за титулами, а «матрацники» зі столиці Іспанії фактично на 99,9 % гарантували собі місце в Лізі чемпіонів.

Проєктований список учасників Ліги чемпіонів 2026/27. Інфографіка: Football Rankings

Зважаючи на це, стартували перегони між командами з асоціацій без прямої путівки в турнір, що мають найвищий клубний рейтинг. Окреслилося і коло претендентів на зайве місце в турнірі – пірейський «Олімпіакос», шотландський «Рейнджерс» і власне «Шахтар». Утім, грецький гранд вже фактично самоусунувся від боротьби. «Червоно-білим» забракло запалу на чемпіонські перегони в місцевій Суперлізі.

Турнірна таблиця чемпіонату Греції. Вболівальникам «Шахтаря» потрібно підтримувати конкурентів «Олімпіакоса». Інфографіка: flashscore

А от шотландський гранд «пручається». Аби потрапити в основний етап Ліги чемпіонів «Шахтар» зобов’язаний стати чемпіоном України та сподіватися на невдачу на внутрішній арені не тільки «Олімпіакоса», а й «Рейнджерс». І якщо пірейці за п’ять турів до фінішу сезону відстають від лідера чемпіонату Греції – афінського АЕКа – на сім очок, то «сині» з Глазго зовсім поруч із «Гартсом». Цей скромний клуб набрав 70 пунктів, а в активі «Рейнджерс» усього на бал менше.

Турнірна таблиця чемпіонату Шотландії. Прихильникам «гірників» варто вболівати проти «Рейнджерс». Інфографіка: flashscore

До кінця змагань – ті ж п’ять турів із очним поєдинком двох лідерів. Проте, в боротьбу за престол Шотландії ще може повернутися запеклий сусід «синіх» – «Селтік» (67 очок). Таким чином, уболівальникам «гірників» варто тримати кулаки за АЕК, «Гартс» і навіть трохи «Селтік».

Як «Шахтарю» пробитися в основний етап Ліги чемпіонів без орієнтації на Грецію і Шотландію

Мають підопічні Турана й альтернативний шлях. «Гірники», на відміну від «Олімпіакоса» та «Рейнджерс», продовжують виступи на євроарені. Це дозволяє «Шахтарю» покращити власний клубний рейтинг і випередити конкурентів ще до фінішу сезону.

Перегони за прямою путівкою до Ліги чемпіонів. Інфографіка: Football Meets Data

Донеччани зіграють мінімум два поєдинки в Лізі конференцій. Одна перемога та одна нічия (або три нічиї) дозволять «Шахтарю» випередити шотландський гранд. Якщо ж «гірники» оформлять три перемоги та тріумфують у турнірі, то залишать позаду й «Олімпіакос». І от за такого розвитку подій вітчизняний гранд може думати лише про титул Прем’єр-ліги як умову виходу в основний етап Ліги чемпіонів…

Антон Федорців, «Главком»