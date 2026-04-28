Шанси «Шахтаря» напряму потрапити наступного сезону в Лігу чемпіонів покращились

Конкуренти «гірників» відстають у своїх національних чемпіонатах

Донецький «Шахтар» може отримати пряму путівку до основного етапу Ліги чемпіонів 2026/27, якщо зуміє зберегти перше місце в Українській Прем'єр-лізі, а шотландський «Рейнджерс» та грецький «Олімпіакос» не стануть переможцями своїх чемпіонатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Що потрібно «Шахтарю» аби напряму вийти в Лігу чемпіонів

«Гірники» можуть уникнути потрапляння до другого кваліфікаційного раунду лише за умови, якщо чинний переможець Ліги чемпіонів паралельно гарантує собі участь в турнірі через внутрішню першість.

Шанси донецької команди серйозно покращилися після сенсаційної поразки «Рейнджерс» у матчі чемпіонату Шотландії з «Мозеруеллом (2:3). Команда з Глазго відстала від першого місця на чотири бали за чотири тури до завершення сезону.

У чемпіонаті Греції «Олімпіакос» посідає друге місце і повинен відіграти за чотири матчі відставання від АЕКа, яке становить п'ять пунктів. В останньому турі ці команди зіграють між собою.

За даними аналітичного порталу Football Meets Data, «Рейнджес» більше не вважається головним фаворитом на перемогу у внутрішньому чемпіонаті, що дозволяє донецькому «Шахтарю» претендувати на потрапляння в основний етап Ліги чемпіонів.

За певних умов «гірники» можуть обігнати шотландську та грецьку команди, що зробить результати конкурентів у їхніх лігах неважливими для українського клубу:

три перемоги в трьох матчах Ліги конференцій дозволять обійти «Олімпіакос»;

вихід у фінал Ліги конференцій і щонайменше одна нічия в матчах проти «Крістал Пелас» дозволять обійти «Рейнджерс».

Нагадаємо, «Шахтар» обіграв «Кудрівку» (3:1) у матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги. Команда Арди Турана впевнено лідирує в чемпіонаті і випереджає найближчого конкурента – ЛНЗ вже на 8 очок.