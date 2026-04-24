«Шахтар» менш ніж за годину продав усі квитки в гостьовий сектор на матч з «Крістал Пелас»

Святослав Василик
«Шахтар» зіграє гостьовий матч з «Крістал Пелас» 7 травня
Команда Турана матиме гучну підтримку вболівальників у Лондоні

Продаж квитків у гостьовий сектор на матч 1/2 фіналу Ліги конференцій «Крістал Пелас» – «Шахтар» завершено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу донецького клубу.

Усю квоту, виділену для вболівальників донецького клубу (5%), було повністю викуплено менш ніж за годину. Вартість одного квитка становила 17 фунтів (близько 1100 гривень).

«Дякую кожному за активність і віру в команду! Побачимося в Лондоні», - додала пресслужба донеччан.

Матч «Крістал Пелас» – «Шахтар» відбудеться 7 травня у Лондоні на стадіоні «Селгерст Парк», який здатен розмістити близько 26 тисяч глядачів. Гра розпочнеться о 20:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).

Перша гра півфінального протистояння між командами відбудеться 30 квітня у польському Кракові.

Що сказав Гласнер про «Шахтар»

Головний тренер «Крістал Пелас» Олівер Гласнер поділився своєю думкою про «Шахтар» напередодні протистояння в півфіналі Ліги конференцій.

 «Чесно кажучи, я ще не дивився їх детально, але бачив їхній склад, і вони почали з шести бразильців та п’яти українців, а востаннє було сім бразильців та чотири українці, тож я чекаю дуже технічну команду.

Ми вже маємо досвід ігор з українськими командами, бо ми грали з Динамо Київ на груповій стадії. Тепер у нас є два тижні, щоб підготуватися, проаналізувати їх як слід, і ми будемо готові, коли настане час», – сказав Гласнер.

Як зіграв «Крістал Пелас» у чвертьфіналі Ліги конференцій

«Крістал Пелас» у чвертьфіналі Ліги конференцій пройшов «Фіорентину». Після домашньої розгромної перемоги з рахунком 3:0, лондонський клуб на виїзді у Флоренції поступився 1:2.

На груповому етапі Ліги конференцій «Кристал Пелас» здолав київське «Динамо» з рахунком 2:0.

Нагадаємо, «Шахтар» у чвертьфіналі Ліги конференцій пройшов АЗ. У першій, номінально домашній грі, «гірники» виграли у Кракові з рахунком 3:0. Потім у Нідерландах зіграли внічию – 2:2.

