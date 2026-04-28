«Шахтар» у матчі з «Крістал Пелас» оновить клубний рекорд у єврокубках

«Шахтар» пройшов до півфіналу Ліги конференцій і зіграє рекордну кількість матчів в єврокубках за сезон
Цього сезону «гірники» гарантовано зіграють 20 матчів у єврокубках

Перший півфінал Ліги конференцій проти англійського «Крістал Пелас» стане для «Шахтаря» 19-м матчем на міжнародній арені в поточному ігровому році, що зробить сезон 2025/26 найдовшим у єврокубковій історії клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Рекорд «Шахтаря» в єврокубках: що відомо

Поточна єврокубкова кампанія стала для донецького клубу рекордною не лише за кількістю матчів, а й за тривалістю. Команда стартувала у кваліфікації Ліги Європи 10 липня – це найбільш ранній початок сезону в історії «Шахтаря».

Вихід до 1/2 фіналу Ліги конференцій є четвертим в історії клубу на стадії топ-4 великих європейських турнірів. Також «Шахтар» продемонстрував другий найкращий результат у своїй історії за кількістю здобутих очок до рейтингу коефіцієнтів УЄФА, поступившись лише показникам переможного сезону 2008/09.

Досі піковим показником для «гірників» вважався сезон 2015/16, коли команда під керівництвом Мірчі Луческу дійшла до півфіналу Ліги Європи. Тоді донеччани провели 18 матчів. Цей рекорд тримався рівно десять років. Майбутнє протистояння з «Крістал Пелас» збільшить кількість ігор у поточному сезоні до 20.

Для порівняння, у тріумфальному сезоні 2008/09, коли «Шахтар» здобув Кубок УЄФА після перемоги над «Вердером» 2:1, команда провела 17 матчів на міжнародній арені. Того року клуб розпочав шлях у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів у протистоянні з «Динамо» Загреб, а після групового етапу перейшов до Кубка УЄФА, де зіграв 9 поєдинків, включно з переможним фіналом у Стамбулі.

Таким чином, нинішня кампанія в Лізі конференцій перевершує чемпіонський сезон за інтенсивністю ігрового графіка.

Перший матч півфіналу між «Шахтарем» та «Крістал Пелас» відбудеться у польському Кракові 30 квітня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, «Шахтар» менш ніж за годину продав усі квитки в гостьовий сектор на матч-відповідь  Ліги конференцій з «Крістал Пелас».

Матч відбудеться 7 травня у Лондоні на стадіоні «Селгерст Парк». Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

