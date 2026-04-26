«Шахтар» обіграв «Кудрівку» і мчить до чемпіонського титулу в Прем'єр-лізі

Команда Арди Турана випереджає ЛНЗ вже на 8 очок

Донецький «Шахтар» обіграв «Кудрівку» (3:1) у матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Ще до перерви «Шахтар» забив двічі. Один з найактивніших у складі «гірників» Ізакі віддав на Невертона і той влучно пробив у нижній кут. Подвоїв перевагу Лукас, який з рикошетом від суперника влучив у дальній кут.

У другому таймі за рахунку 2:0 «Шахтар» не зупинився і дві нагоди мав Траоре. Спочатку він поцілив у стійку, а потім нападнику завадив захисник, який заблокував його удар.

Натомість «Кудрівка» свій момент не змарнувала. Мачелюк відірвався від Бондаренка і скинув під удар Козаку, який скоротив відставання в рахунку. Інтрига прожила не більше трьох хвилин – Бондаренку закрутив у ближній, а Яшков не врятував.

Рахунок 3:1 протримався до фінального свистка. «Шахтар» набрав 60 очок і вже на 8 балів випереджає ЛНЗ. Схоже, доля чемпіонства вже вирішена. А от доля «Кудрівки» в тумані – команда залишається в зоні перехідних матчів на 13-у місці.

Українська Прем'єр-ліга. 25-й тур.

«Кудрівка» – «Шахтар» – 1:3

Голи: Козак, 54 – Невертон, 18, Лукас, 37, Бондаренко, 57

